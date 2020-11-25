24 ноября, в 13.30 ч., в больницу с полигона в Швенченском районе был доставлен литовский военный (1984 г.р.).

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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