С полигона в Швенченском районе в больницу доставлен военный с огнестрельным ранением

ru.DELFI.lt

Foto: Kalvotoji Žemaitija

В больницу с полигона, где проходили учения, доставлен военный с огнестрельным ранением в области руки, сообщает полиция.

24 ноября, в 13.30 ч., в больницу с полигона в Швенченском районе был доставлен литовский военный (1984 г.р.). Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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