Расследование: как Кремль вмешивается во внутреннюю политику стран Балтии

Расследовательский центр "Досье" продолжает знакомить читателей с рабочими документами из секретариата генерала разведки Владимира Чернова, который возглавляет управление президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

В новой части расследования - о том, как куратор стран Балтии полковник разведки Евгений Умеренков руководит журналистами из "Комсомольской правды", кого в Эстонии, Латвии и Литве внесли в список "перспективных людей".

Расследование подготовлено Центром "Досье" совместно с Eesti Ekspress и центром расследовательской журналистики Siena.lt

26 февраля 2020 года. Москва, Старая площадь, дом 2. Кабинет заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака, в сферу ответственности которого входят взаимоотношения со странами бывшего СССР. Помимо Козака в кабинете находятся начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами генерал внешней разведки Владимир Чернов и его подчиненный – полковник запаса СВР Евгений Умеренков. В управлении по связям с ближним зарубежьем Умеренков на тот момент возглавляет департамент анализа общественных процессов и курирует Прибалтику.

Владимир Чернов, Евгений Умеренков и Дмитрий Козак

Через пять дней, 3 марта, у Умеренкова юбилей – ему исполняется 65 лет. К празднику Дмитрий Козак вручает ему орден Дружбы. Затем генерал Чернов приглашает юбиляра в свой кабинет и открывает шампанское – двум ветеранам разведки есть, о чем поговорить. В кабинет Чернова входят его заместитель Владимир Бочарников (сын экс-директора СВР Валерия Бочарникова), куратор Молдовы полковник запаса СВР Игорь Маслов и помощник прибалтийского куратора Вадим Смирнов. Звучат поздравления Умеренкову и пожелания дальнейших успехов на благо Родины…

Куратор Прибалтики

Впервые имя куратора Прибалтики Евгения Умеренкова стало известно широкой публике в сентябре 2010 года, когда в качестве почетного гостя он прибыл на конференцию «Перспектива Балтийского региона – жить в мире и партнерстве», устроенной по инициативе экс-премьера и председателя Литовской народной партии Казимиры Прунскене.

Вместе с Умеренковым в Литву приехал руководитель управления международных связей ЦИК «Единая Россия» Константин Петриченко, ранее трудившийся под прикрытием дипломата во Франции. «Не сомневаюсь, что в ближайшее время мы подпишем соглашение о сотрудничестве между Литовской народной партией и “Единой Россией”», – заявил тогда Петриченко.

Разгорелся громкий скандал – госпожу Прунскене и раньше подозревали в сотрудничестве с КГБ и российской разведкой. Однако ее планам это не помешало: через год она все же приехала в Москву на съезд «ЕР» и заключила соглашение о межпартийном сотрудничестве.

В 2010 году Умеренков дал пространное интервью «Литовскому курьеру» в котором заявил, что Россия открыта для сотрудничества с Литвой. Однако, судя по документам, интересовало его другое: полковник планомерно создавал в Прибалтике сеть агентов влияния и собирал компромат на местных политиков. Например, в архивах Старой площади сохранилась объективка на теперь уже бывшего президента Литвы Далю Грибаускайте, в которой особo подчеркивалось ее коммунистическое прошлое.

В 2015 году Умеренков координировал кампанию в СМИ по дискредитации Грибаускайте. В статьях говорилось, что в молодости она якобы была завербована КГБ, а затем стала «агентом глубокой закладки» и связным между ЦРУ и ФСБ. Правда, никаких документальных подтверждений не приводилось, а в качестве источника упоминался некий бывший сотрудник международного отдела ЦК КПСС, пожелавший остаться анонимным.

Автором статей об «агенте» Грибаускайте, на которые ссылались прокремлевские информационные ресурсы, являлся петербургский журналист Максим Леонов (псевдонимы: Сергей Житников, Борис Ливанов). Ранее Леонов работал в газетах «Комсомолец Заполярья», «Вечерний Мурманск», Агентстве журналистских расследований (АЖУР, Санкт-Петербург), «Кросс-Медиа», «Интерфакс-Северо-Запад», а сейчас трудится внештатником в «Новой газете» (Санкт-Петербург) и, в основном, пишет о криминале и коррупции в коридорах питерской власти.

В бумагах на Старой площади сохранился один из вариантов разоблачительной статьи Леонова про Грибайускайте «Куда исчезли архивы-2» и его письмо в администрацию президента. В нем журналист упоминает младореформаторов Егора Гайдара, Анатолия Чубайса, Альфреда Коха, загадочный пожар, якобы уничтоживший компромат на Грибаускайте, и свои связи с ФСБ:

Центр «Досье» связался с Леоновым, и он подтвердил, что отправлял письмо в АП:

«Статья о Грибаускайте была моей инициативой – после того, как она разрешила марш нацистов в Литве. У меня дед был в Бухенвальде, поэтому эта тема для меня близка. И источники у меня в ФСБ есть, как у любого журналиста, и в милиции, прокуратуре и судах. А на Донбасс я не попал – не сложилось».

«Перспективные люди»

Как видно из рабочих документов генерала Чернова, в 2013 году в «прибалтийском отделе» составили списки политиков и журналистов, которых, вероятно, планировалось использовать для сбора информации и пропагандистских акций. В Эстонии в список «перспективных людей» внесли 19 человек, Латвии – 9, а Литве – 7.

В литовский список попали журналисты из порталов Alfa.lt, Diena.lt, Delfi.lt, «Kauno diena», Delfi TV и Info TV. Из всех них дозвониться удалось только Зите Войтулиавичюте (Diena.lt), ставшей теперь домохозяйкой, и Мантасу Станкявичюсу (Alfa.lt). Оба были крайне удивлены членством в списке и сообщили, что не общались с российскими дипломатами и никаких приглашений не получали. Как видно из бумаг генерала Чернова, списки «перспективных людей» составляла упоминавшаяся выше обозреватель «КП» Галина Сапожникова.

Она, как и Умеренков, окончила факультет журналистики ЛГУ, после чего ее распределили в газету «Молодежь Эстонии», а вскоре взяли в штат «КП» и назначили собственным корреспондентом в Эстонии, Финляндии и Швеции. Сапожникова – автор двух книг: «Кто кого предал. Как убивали Советский Союз и что было с теми, кто пытался его спасти» и «Арнольд Мери: последний эстонский герой». Она также пыталась помочь администрации президента найти компромат о связях Грибаускайте с Кремлем и прислала Умеренкову список возможных однокурсников главы Литвы:

«Д. Грибаускайте в 1976 – 1983 гг. училась в ЛГУ им. А. Жданова на экономическом факультете, специальность «политэкономия», вечернее отделение. По данным СМИ, в то же время (но на дневном отделении) в ЛГУ обучались А. Илларионов (бывший советник В. Путина) и А. Кудрин (экс-министр финансов)».

В сентябре 2015 года Литва объявила Сапожникову персоной нон-грата, но она не забывает Прибалтику и продолжает следить за новостями из региона – преимущественно, плохими.

Наряду с работой в газете Сапожникова вошла в число соучредителей международного клуба журналистов «Формат А-3», зарегистрированного в трехкомнатной квартире на Большой Грузинской улице. Клуб был создан в июле 2009 года журналистами «КП» и телеканала «Россия», в качестве спикеров туда приглашали теперь уже экс-министра культуры Владимира Мединского, президента газеты «Известия» Владимира Мамонтова, члена Изборского клуба писателя Николая Старикова, одного из главных рупоров Кремля телеведущего Дмитрия Киселева и целую армию политологов, работающих в интересах Старой площади.

Владимир Путин высоко оценил деятельность Сапожниковой, и в августе 2020 года присвоил ей звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Прибалтийская сеть

Помимо Сапожниковой, под руководством Умеренкова работал Вадим Смирнов. После отставки полковника в 2020 году он стал главным куратором Прибалтики в управлении, а до этого – составлял для руководства оперативные справки и объективки.

Например, в 2015 году Смирнов информировал Умеренкова о ситуации с избранием Литвы в исполком ЮНЕСКО:

«По поводу избрания Литвы в Исполсовет ЮНЕСКО. По имеющимся оценкам, вероятность попадания высока. Для нас – это плохо, так как литовцы на площадке ЮНЕСКО развернули широкомасштабную деятельность по Крыму с подводкой к необходимости юридической оценки действий РФ структурами ООН (Суд справедливости и т.д.), что может открыть путь к требованию финансового возмещения ущерба, который может быть взыскан через заморозку росактивов за рубежом. Работа ведется системная. Если Литва попадет в исполсовет на 4 года, она вопрос Крыма с экспертного уровня переведет на административный уровень, а также будет блокировать все наши инициативы. Если будет создан прецедент с отменой решения чемпионата мира по футболу в РФ, ничего не помешает Литве запустить инициативу по исключению каких-либо российских объектов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Возможно речь пойдет и о Курской Косе. Необходимо также помнить о сентябрьском визите ВВП на 70летие ЮНЕСКО. Литва, в случае избрания, может поставить вопрос обоснованности приглашения в связи с ситуацией на Украине. Такому не стоит удивляться – не позвали же поляки на международный день Холокоста в Освенцим».

Ранее Смирнов работал в «Калининградской правде», «РИА Новостях» и «Времени новостей», а также возглавлял центр общественно-политических исследований «Русская Балтика», созданный на базе РГУ им. Канта. В 2010 году его назначили пресс-секретарем губернатора Калининградской области Николая Цуканова, однако проработал он недолго и вскоре уволился по собственному желанию.

В 2012 году Смирнов защитил в МГУ кандидатскую диссертацию на тему «Структурные изменения политической элиты постсоветской Литвы». Во время подготовки диссертации он несколько раз посещал Литву и брал интервью у местных политиков и журналистов. Судя по всему, визиты Смирнова преследовали не только научные цели: в октябре 2013 года спецслужбы Литвы заподозрили его в шпионаже и тоже объявили персоной нон-грата.

В прибалтийскую сеть, созданную полковником Умеренковым, входят обозреватель RuBaltic Александр Носович, написавший книгу «История упадка. Почему у Прибалтики не получилось», профессор Санкт-Петербургского госуниверситета и президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич и штатный комментатор российских федеральных телеканалов гражданин Польши Мачей Вишневский, приславший в кремлевскую администрацию копию своего паспорта для покупки авиабилетов.

Как стало известно Центру «Досье», не так давно завершилась чиновничья карьера «подкрышника» Умеренкова – его отправили в отставку, и он снова вернулся в отдел международной жизни «КП» на оклад в 40 тысяч рублей. Теперь курировать прибалтийское направление в администрации президента будет его протеже Вадим Смирнов. Его уже приглашают экспертом на различные мероприятия, касающиеся Прибалтики. Например, 25 марта 2020 года Смирнов должен был поучаствовать в круглом столе СПбГУ «30 лет провозглашения независимости Латвии, Литвы и Эстонии», однако из-за коронавируса мероприятие не состоялось.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!