Чмилите-Нильсен: Сейм Литвы вернется к вопросу удаленной работы

На следующей неделе парламент Литвы вернется к вопросу изменений к уставу, связанных с возможностями удаленной работы, заявила глава Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

"На следующей неделе, в четверг, Сейм соберется на очередное заседание, и мы вернемся к важнейшим вопросам, среди них – и к изменениям устава в связи с удаленной работой", – сказала спикер в интервью литовской радиостанции LRT в среду.

Глава парламента выразила надежду на то, что после возвращения части парламентариев из самоизоляции хватит голосов принять поправки к уставу Сейма, предусматривающие такие изменения.

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"Я надеюсь, что после возвращения из самоизоляции части депутатов, либо тех, кто находится в ней сейчас, прежде всего, членов фракции Движение либералов, у нас будет достаточно голосов для решения важнейших вопросов", – сказала В. Чмилите-Нильсен.

По ее словам, прежде всего, следует изменить устав, а потом перейти к техническим решениям.

"Очевидно, что нынешняя ситуация, когда Литва, по сути, стоит на коленях из-за пандемии COVID-19, наши цифры действительно вызывают беспокойство, эта угроза повлияет на работу Сейма. Организуя более безопасную работу Сейма, мы должны параллельно решать переход к удаленной работе. Чем быстрее мы это сделаем, тем более уверенными мы можем быть в непрерывности работы Сейма", – сказала спикер.

Во вторник для утверждения поправок к уставу Сейма Литвы об удаленных заседания не хватило необходимого количества голосов депутатов.

В поправках предлагается установить, что при объявлении экстремальной ситуации, когда возникает угроза здоровью или жизни людей, решением правления Сейма заседания могут проводиться удаленно за счет электронных средств связи при обеспечении установления личности члена Сейма.

Поправки критиковали оказавшиеся в оппозиции "аграрии", которые предлагали не рассматривать эти проекты в срочном порядке и создать группу по их подготовке. По мнению оппозиции, они создают возможность для правящих злоупотреблять властью.

В Сейме из-за коронавируса отозваны заседания двух дней – после вечернего заседания вторника решено сделать перерыв до 3 декабря.

В данный момент COVID-19 больны пять депутатов, а из-за контактов с заболевшими в изоляции находятся вся фракция Движения либералов и часть консерваторов.

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