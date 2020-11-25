Все данные показывают – пандемия в Литве на спад не идет: если ничего не изменится, будут говорить о комендантском часе

Литва во второй раз ввела карантин больше двух недель назад. Согласно первичным прогнозам ученых, такого времени должно было хватить для стабилизации положения, однако пока данные свидетельствуют об ином. Согласно данным аналитика правительства Айстиса Шимайтиса, за минувшую неделю количество новых случаев выросло больше чем на 20%, а рост числа заболеваний фиксируется по всей стране.

"На прошлой неделе рост составил 21%, за неделю до этого прирост составил 12%", – raсказано в анализе.

В исследовании сказано, что в странах, где действовал карантин, спад отмечается на третьей неделе.

"Однако произойдет ли это у нас, неизвестно. В большинстве муниципалитетов мы наблюдаем рост и лишь в нескольких явный спад", – сообщает ученый.

A. Šimaičio analizės duomenys

Член созданной президентом группы экспертов профессор Факультета общественного здравоохранения Литовского университета медицинских наук Рамуне Каледене согласилась с тем, что результат карантина должен появиться через 2-3 недели.

"Если карантин хороший, ограничения подходящие, то количество новых случаев должно снизиться. На прошлой неделе мы уже были исполнены такого осторожного оптимизма, а тут видим - снова скачок. Значит, не все в порядке", – не скрывала профессор.

По словам Каледене, специалисты еще "в тайне надеются", что в ближайшие дни рост уменьшится.

"Это уже третья неделя карантина. Наши аналитики посчитали, что пик должен быть в середине недели, а потом он идет на спад. Установили даты 22-23 ноября. Но этого не случилось. На выходные мы внимание не обращаем, поскольку там меньше людей проверяют. Мы следим за показаниями в середине недели, на средние данные за 15 дней. То, что в один день было меньше случаев, не подтверждает улучшения ситуации", – сказала собеседница.

На вопрос, значит ли это, что карантин слишком мягкий, она ответила, что утверждать сложно, но пандемия не уходит.

"Все наши прогнозы сместились, сейчас говорят, если карантин будет эффективным, то максимум будет достигнут 12 декабря. Этого бы не было, если бы ограничения действовали, как должны. Я чувствую, что где-то еще нужны ограничения", – заметила Каледене.

В анализе ситуацию в Литве сравнивали с Ирландией, где действуют похожие ограничения. В Ирландии пик был в 3 раза меньше на 1 млн. жителей, правда, и количество больных там было меньше.

Каледене заметила, что в Литве один больной, по статистике, стал заражать больше людей.

"Неделю назад этот коэффициент был почти равен 1, когда он ниже 1, это значит, что эпидемия идет на спад. Сейчас этот коэффициент вырос, значит, карантин не очень действует", – сказала профессор, заметив, что сейчас даже по самому оптимистичному сценарию, количество больных начнет снижаться не раньше середины декабря. Чтобы это произошло раньше, нужны более жесткие ограничения.

В анализе сказано, что выросло количество подтверждаемых случаев. По словам аналитика, почти у половины приезжающих в мобильные пункты с симптомами диагностируют коронавирус.

A. Šimaičio analizės duomenys

"Процент положительных тестов вырос с 13 до 15.6%, особенно большой процент положительных тестов бывает у тех, кто приезжает в мобильные пункты с симптомами болезни – почти 40%. В сентябре это было меньше 10%. Тако высокий процент означает, что если у человека сейчас появились симптомы простуды, очень вероятно, что у него COVID-19, а в сентябре причиной чаще были простудные заболевания", – сказал Шимайтис.

A. Šimaičio analizės duomenys

Инфекторог Вильнюсского университета Арвидас Амброзайтис сказал, что период простудных заболеваний в Литве еще не завершился. Но все же немалая часть людей с симптомами, скорее всего, больны Covid-19.

"Сезон простудных заболеваний начинается в сентябре и еще не завершился. Но сейчас выросло число случаев Covid-19, вот и количество положительных тестов выше. По симптомам простуду от ковида отличить сложно", – заметил специалист.

Амброзайтис напомнил, что простуду вызывают около 200 вирусов, сейчас самое благоприятное время для их распространения, а вот с января начнется и сезон гриппа.

"Мы научились защищаться от ковида, носить маски, соблюдать дистанцию. Думаю, это поможет и в борьбе с гриппом. Но, конечно, больше всего пользы принесут прививки", – акцентировал Амброзайтис.

"В больницах стабилизации мы пока не видим. Однако рост за последние 7 дней ниже, чем за 14, значит больных стало чуть меньше. Эта тенденция наблюдается вторую неделю подряд. По прогнозам, в выходные в больницах могут находиться 2000 человек", – сказано в анализе.

A. Šimaičio analizės duomenys

Комментируя рост числа больных на прошлой неделе, Амброзайтис сказал, что карантин не действует.

"Не сработал. Хотя может быть и иное мнение, если бы не карантин, то рост был бы намного больше. Может и сработал, но не так, как должен был. Видимо, не все люди соблюдают правила, люди слишком активны", – считает профессор.

"Конечно, надо продлить карантин. Пока рост не стабилизировался", – констатировал он.

На вопрос, какие сферы он считает самыми опасными, профессор назвал торговые центры, детские сады и школы.

"Все остальное, кажется отрегулировано, если, конечно, еще одна жесткая мера – комендантский час. Это крайняя мера", – сказал Амброзайтис. Пока он не видел смысла вводить его в Литве, но такая необходимость может появиться, если ситуация не исправится в ближайшие две недели.

"Если и дальше ситуация не будет улучшаться, уровень заболеваемости расти как сейчас на 21%, если не будет стабилизации, то можно обсудить введение комендантского часа. Может это и жесткая мера, но мы к ним привыкли. Если только рекомендуешь, то никто не слушает", – сказал профессор.

Амброзайтис не исключил ухудшения ситуации после Рождества, поскольку пример Дня поминовения усопших показал - литовцы не склонные воздерживаться от поездок к близким.

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