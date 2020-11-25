В Литве планируют продлить карантин, какие исключения ждут

Уходящее правительство Литвы 25 ноября будет решать вопрос продления карантина до середины декабря и введения некоторых послаблений.

Правительство будет решать, продлить карантин до 24:00 ч. 17 декабря.

В проекте, предложенном Минздравом содержатся следующие изменения: будет разрешено посещение музеев, экскурсий (группами не более 5 человек (или членам одной семьи), при этом на одного человека полагается площадь не менее 10 м2 и дистанция должна быть не меньше 2 м).

Этот порядок вступит в силу с 10 декабря.

В начале ноября, когда ввели второй карантин, все культурные учреждения, включая музеи, были закрыты, а экскурсии отменены. Представители музеев обратились в правительство с просьбой открыть музеи, поскольку их работники могут обеспечить безопасное посещение экспозиций.

Правительству также предлагают уточнить критерии, по которым выплачивают помощь бизнесу, пострадавшему от пандемии.

Предлагают менять методику, сравнивать прошлогодний оборот с оборотом за этот год, выяснять снизился ли он на 30%, а также предусмотреть, чтобы при ограничении министрами разных сфер деятельности свое разрешение на это давало правительство.

Также включают сферы деятельности, которые были ограничены "косвенно" и "которые такими признает правительство".

ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что на этой неделе будут следить за деятельностью торговых центров, и если ситуация не изменится, будут решать вопрос ограничения их времени работы. Кроме того, возникает вопрос перевода всего учебного процесса на удаленку. Правда, в сегодняшнем проекте этих предложений нет.

По данным на 24 ноября уровень заболевания коронавирусом в Литве составляет 804 случаев на 100 000 жителей. Всего с начала пандемии заболели 49 400 человек, скончались больше 400.

Карантин в Литве действует с 7 ноября.

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