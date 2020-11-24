Депутаты не одобрили удаленные заседания Сейма Литвы

Для утверждения поправок к уставу Сейма Литвы об удаленных заседания парламента не хватило необходимого количества голосов депутатов.

Во вторник при голосовании по изменениям к статье устава Сейма, за одно из них проголосовало 70 депутатов, а за другое – 58, между тем. Для внесения изменений в устав требуется, чтобы за поправку проголосовало не менее половины депутатов, то есть 71.

За поправки голосовали правящие, которые их и инициировали, а также часть представителей фракции Партии труда, однако без находящихся в изоляции членов входящей в коалицию фракции либералов (11 депутатов) голосов не хватило.

Вице-спикер Сейма Юргис Разма констатировал, что поправки не приняты, и "инициаторы должны думать, как поступить далее".

В поправках предлагалось установить, что при объявлении экстремальной ситуации, когда возникает угроза здоровью или жизни людей, решением правления Сейма заседания могут проводиться удаленно за счет электронных средств связи при обеспечении установления личности члена Сейма.

Поправки критиковали оказавшиеся в оппозиции "аграрии", которые предлагали не рассматривать эти проекты в срочном порядке и создать группу по их подготовке. По мнению оппозиции, они создают возможность для правящих злоупотреблять властью.

В Сейме из-за коронавируса отозваны заседания двух дней – после вечернего заседания вторника решено сделать перерыв до 3 декабря.

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