Науседа: Литва поддерживает и будет поддерживать гражданское общество Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Литва активно поддерживает гражданское общество Беларуси и будет делать это в будущем.

"Литва активно поддерживает гражданское общество Беларуси, борющееся за демократические ценности и права человека. Мы видим, что существующая ситуация не меняется. К сожалению, режим и далее жестоко расправляется с мирно протестующими гражданами, несколько недель назад был жестоко убит молодой протестующий Роман Бондаренко", – цитируются в пресс-релизе слова глава государства.

"Наша помощь белорусскому народу в его борьбе за свободу возникает из опыта и тяжелых исторических уроков. Нашим моральным долгом является помощь гражданскому обществу, ведь когда-то мы были одним государством, разделяли общую историю", – добавил он.

Это президент сказал после удаленной беседы с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Администрация президента отмечает, что глава государства заверил С. Тихановскую в том, что Литва всегда активно будет поднимать вопросы прав человека в Беларуси в международном пространстве, будет выступать за право белорусского народа свободно выбирать представителей своей власти на честных выборах.

На минувшей неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз расширит санкции в отношении Беларуси и распространит их на компании и предпринимателей.

Санкции Евросоюза введены в отношении уже более чем 150 лиц, они включают в себя запрет на въезд и замораживание имущества.

В минувшую пятницу Литва, Латвия и Эстония расширили санкции в отношении должностных лиц белорусского режима и внесли в черный список министров информации и спорта, а также сотрудников милиции. Балтийские страны согласованно дополнили список 28 фамилиями с целью сохранения давления на режим Александра Лукашенко.

Санкции в отношении белорусских министров информации и спорта введены в ответ на ограничения в работе интернета и преследование спортсменов, критикующих режим.

С. Тихановская приехала в Литву вскоре после того, как лояльные Александру Лукашенко власти Беларуси объявили, что он победил на выборах 9 августа. Оппозиция и Запад говорят, что результаты выборов были сфальсифицированы. В Беларуси около четырех месяцев продолжаются акции протеста.

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