Путин: Россия готова к сотрудничеству с Литвой

Россия готова к сотрудничеству с Литвой, основываясь на принципах добрососедства и уважения друг друга. Об этом президент России Владимир Путин сообщил во вторник на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

"Как представляется, могло бы быть более активным и разноплановым наше взаимодействие с Литвой, тем более что мы, как известно, соседи, близкие соседи. Мы готовы к сотрудничеству на принципах добрососедства и уважения друг друга и хотели бы видеть такой же подход и со стороны наших литовских коллег", - цитирует Путина сайт Кремля.

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4 мая к исполнению своих обязанностей в Москве приступил новый посол Литвы Эйтвидас Баярунас. 12 лет назад он занимал пост консула в Санкт-Петербурге.

"Россия, несмотря на санкции и контрсанкции, является торговым партнером номер один для Литвы. <...> Экономика, туризм, культурные отношения между нами - это все база, которая меня радует. Я на этом и буду строить свою работу. Конечно, аннексия Крыма, продолжающаяся война в Восточной Украине, угрозы со стороны России, дезинформация и военная составляющая в Балтийском регионе заставили задуматься не только Вильнюс, но и другие столицы. Мы должны увидеть какой-то прогресс, когда уже все это будет изменяться",- так в интервью Delfi охарактеризовал отношения Литвы и России Э. Баярунас.

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