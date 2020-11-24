Работодатели и Соцмин Литвы выступают против единой минимальной зарплаты на территории ЕС

Литва, похоже, не одобряет планы ЕС на уровне директивы регулировать минимальную зарплату в странах Сообщества. Представители Соцмина сказали, что такой вопрос не должны регулировать с помощью директивы. Такую директиву одобряют профсоюзы, а вот представители бизнеса выступают против.

Еврокомиссия 28 октября этого года предложила новую директиву, согласно которой, минимальная зарплата должна составлять не меньше 50% средней зарплаты в стране или 60% медианы зарплат.

Вице-министр Соцмина Эгле Радишаускене сказала, что такая директива была бы актуальна для Литвы и ее приняли бы, если бы она не применялась в странах, где утверждены широкие коллективные договоры и где минимальная зарплата достаточно высокая.

"В чем суть директивы – это поощрение коллективных договоров и установку минималки на уровне законов", – сказала вице-министр.

Она заметила, что, согласно директиве, минималка не может быть меньше 50% средней зарплаты.

Радишаускене сказала, что эту директиву будут применять в тех странах, где коллективных соглашений меньше 70%, в Литве этот показатель составляет 20%.

"Однако мы все же считаем, что минималка не может устанавливаться директивами, в идеале это должны быть рекомендации. По нашей оценке, такая директива, возможно, будет нарушением регулирования зарплаты на национальном уровне, а также нарушит принципы субординации и пропорциональности", – заметила она.

Радишаускене пояснила, что директива, возможно, нарушает принцип равных возможностей и справедливой оплаты труда, принцип снижения административного бремени. Она считает, что в Литве процедура установки минималки хорошо отработана. Сейчас минималка в Литве также связана со средней зарплатой, с прогнозами Центробанка Литвы. Однако на Трехстороннем совете обычно решить этот вопрос не удавалось, поэтому окончательное решение принимало правительство.

"У нас минималку платят только за неквалифицированный труд, в вопросе минимальной зарплаты для квалифицированных работников к соглашению не пришли", – сказала Радишаускене.

Она заверила, что позиция Литвы по предложенной директиве еще формируется, когда директиву будут обсуждать, пока неясно.

"Литва не против повышения минимума, но мы не согласны с тем, чтобы нам как стране-члену указывали директивами в этом вопросе", – сказала вице-министр.

В следующем году минимум в Литве планируют повысить до 642 евро, но этот вопрос решат в декабре.

"ЕС не должен указывать, как жить каждой стране", – сказал президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс, который акцентировал, что и Скандинавские страны отдельно будут решать вопросы своей социальной политики.

"Когда я в первый раз услышал об этой инициативе ЕС, я просто сказал – сегодня о выходе из ЕС думает Великобритания, но если примут такую директиву, то задумаются и другие. Это немотивированное вмешательство в чужие законы", – считает и президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что мнение профсоюзов иное.

"Директива должна быть. (…) Мы уже раньше категорически выступили против рекомендаций и считаем, что этот закон должен быть в виде директивы. Позиция работодателей, которые против, непонятна, ведь проект ЕК не столь амбициозен, как требуют профсоюзы. Ничего такого страшного, что привело бы к развалу системы, нет", – заметила Ругинене.

Представители профсоюза "Солидарность" сказали, что поддерживают эту инициативу ЕК.

"Мы особенно поддерживаем позицию ЕК по заключению коллективных договоров. Мы одобряем внимание к тем секторам и работодателям, которые отказываются от переговоров с профсоюзами, а при этом получают помощь из разных фондов ЕС, включая фонд на восстановление после Covid-19", – сказала Кристина Крупавичене, представитель "Солидарности".

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