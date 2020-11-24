Шимоните: надеюсь, что НЦОЗ не будет исключать фракции по сомнительным обстоятельствам

Ингрида Шимоните, чью кандидатуру на пост премьера утвердил Сейм Литвы, выразила надежду на то, что в будущем правительству будет хватать голосов для принятия важнейших решений.

По словам И. Шимоните, об этом свидетельствует и состоявшееся во вторник голосование, хоть и не обеспечившее более половины голосов депутатов, поскольку правящая фракция Движения либералов должна была изолироваться.

"Я надеюсь, что Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) не будет исключать целыми фракциями по зачастую сомнительным обстоятельствам, и что сейм разрешит голосовать людям, которым, возможно, в зале в какой-то период лучше не показываться, так и будем работать", – сказала И. Шимоните журналистам во вторник.

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"Не было так, что мало поддержки, если бы добавилась еще та армия людей, которых сегодня не было в зале Сейма, то, очевидно, что результат был бы ближе к 80 голосам", – отметила кандидат в премьеры.

По ее словам, после одобрения в Сейме ее кандидатуры, далее должна быть представлена правительственная программа. Закон требует сделать это за две недели, но кандидат право-центристов надеется, что процесс пройдет быстрее.

"Сейчас путь совершенно ясен, и это означает, что в течение двух недель должна быть представлена правительственная программа, но я думаю, что нам столько времени не потребуется, правительственная программа должна быть утверждена Сеймом, это отдельное голосование, отдельная история, и к этому нужно готовиться", – сказала кандидат в главы правительства.

Во вторник Сейм Литвы утвердил кандидатуру консерваторов, парламентария Ингриды Шимоните на должность премьер-министра.

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