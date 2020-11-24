Премьер-министр: если ТЦ не будут регулировать потоки людей, придется ограничить их работу

ВРИО премьера Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что если торговые центры (ТЦ) не будут ограничивать потоки людей, то придется ужесточить условия их работы.

"Я считаю, что на этой неделе (будет) критичная точка перелома, если будем видеть, что воздействия нет, то определенные сферы, видимо, придется регламентировать строже, там, где массовые скопления людей", - сказал Сквернялис во вторник журналистам.

"Мы видим, что очень большие скопления людей в торгово-развлекательных центрах, и если в ближайшие дни ТЦ не примут меры, чтобы обеспечить требования безопасности, регулирование потоков, то придется там принимать решения", - отметил премьер.

Отвечая на вопрос, будет ли это означать ограничение часов работы, премьер призвал не строить предположения.

Литовская ассоциация торговых предприятий говорит, что публичная информация о заметном увеличении потоков покупателей в ТЦ неточная.

"Как удалось узнать, при оценке потоков специалисты здравоохранения опираются на мобильное приложение Google. Даже это приложение фиксирует спад 49% в местах торговли", - указала BNS директор ассоциации Рута Вайнене.

Вайнене сказала, что у нее есть данные, предоставленные директором Коммерческого департамента ТЦ Akropolis Доминикасом Мертинасом, о том, что спад потока клиентов достигает 45%, ТЦ Panorama декларирует спад потока посетителей в 42%.

Рида Калвайтене, директор компании Newsec, управляющая каунасским ТЦ Akropoli, ТЦ Ozas, BigVILNIUS сообщила, что сокращение числа посетителей в последние недели ноября составляет около 55%.

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Аурелиюс Верига в понедельник подтвердил, что правительство склонно ограничить работу ТЦ, если не будут соблюдаться требования по ограничениям потоков посетителей.

По его словам, на этой неделе нужно будет наблюдать за ситуацией в ТЦ, чтобы в них запускалось столько людей, сколько установлено, то есть чтобы на одного человека приходилось не менее 10 кв. метров площади.

Верига отметил, что если требования соблюдаться не будут, то будут приняты решения об ограничениях работы ТЦ, как это было сделано в Латвии.

СМИ сообщали, что поток посетителей в крупных ТЦ Вильнюса в выходные дни был значительно больше, чем до карантина, из-за чего невозможно было обеспечить безопасное расстояние между людьми.

В Латвии после введения экстремальной ситуации в начале ноября в выходные и дни государственных праздников работают только магазины продовольственных товаров и товаров для животных, аптеки, книжные, киоски, магазины оптики, товаров домашнего обихода и предметов гигиены, салоны телекоммуникационных компаний в ТЦ.

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