Выдача таблеток йодида калия в столице продлена до 17 декабря

С начала бесплатной выдачи в конце октября в Вильнюсе таблеток йодида калия в превентивных целях и до сегодняшнего дня их было выдано около 45 проц. (всего для столицы было выделено 2 155 022 таблетки). Благодаря взаимодействию самоуправления с Центром регистра и Министерством здравоохранения, электронный рецепт для тех, кто в течение месяца таблеток еще не получил, был продлен еще на один месяц. Численность вильнюсцев, которые еще не забрали таблетки йодида калия из аптек, составляет чуть более 220 тысяч.

«Сегодня обращаемся примерно к 220 тысячам вильнюсцев и призываем их поспешить и забрать бесплатные таблетки йодида калия из аптек до 17 декабря. Тем самым мы сэкономим время органов здравоохранения и других учреждений, а также работников аптек, которое всеми может быть использовано для противостояния пандемии. Аптеки находятся неподалеку от дома, это и удобно, и безопасно, и если возникнут вопросы, можно проконсультироваться со специалистами относительно применения лекарственного препарата», – приглашает Виктория Турауските, заведующая Отделом здравоохранения Самоуправления.

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Выдача таблеток йодида калия для вильнюсцев, декларировавших свое место жительства в Вильнюсе, производится по указанию Министерства здравоохранения как превентивная мера на случай возможной аварии на Островецкой атомной электростанции (Белорусской АЭС), начавшей свою деятельность рядом с Литвой. Принять таблетки йодида калия следует только в случае ядерной аварии и только после соответствующего распоряжения Министерства здравоохранения.

Лицам, которые еще не забрали таблетки йодида калия, необходимо в аптеке предъявить удостоверяющий личность документ. Таблетки йодида калия можно получить в любой аптеке, принадлежащей к одной из крупнейших сетей аптек: «Camelia», «Eurovaistinė», «Gintarinė vaistinė», «Norfos vaistinė» и «Benu vaistinė», полный список аптек, бесплатно выдающих таблетки йодида калия, опубликован: jodas.vilnius.lt. Вместе с таблетками выдаются и информационные листки с инструкцией по применению на литовском, русском, польском и английском языках, с указанием информации, в каком случае, как и когда таблетки следует принимать.

Жители Вильнюса, декларировавшие место жительства в октябре, вскоре также смогут забрать бесплатные таблетки йода. Центральная поликлиника позаботиться, чтобы электронные рецепты им были выписаны уже в ближайшие дни. Проверить, выписан ли электронный рецепт, можно www.esveikata.lt

Больше подробной информации найдете jodas.vilnius.lt

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