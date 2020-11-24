Партия труда не поддержит кандидатуру Шимоните на пост премьер-министра

После встречи с кандидатом на пост премьер-министра Ингридой Шимоните, которая состоялась в понедельник, члены фракции Партии труда решили не поддерживать ее кандидатуру.

Во время удаленной встречи кандидат ответила на вопросы членов фракции, связанные с изменениями на госслужбе, развитием регионов, охраной природы и экономикой, однако, когда выяснилось, что у кандидата нет ясной позиции по волнующим Партию труда вопросам, поднятым в ее программе, было решено не поддерживать кандидата.

По словам старосты фракции Вигилиюса Юкны, хотя на встрече и выяснилось, что есть общее понимание определенных установок, но этого недостаточно – поскольку кандидат не дала ясный ответ по основным установкам программы Партии труда.

"(...) мы видим разницу во взглядах. Нерешительность в вопросе развития регионов, приспособленческая позиция и вытягивание одеяла на себя в сторону интересов коалиции окончательно задушат региональную политику. Также небольшое перераспределение ВВП не позволит обеспечить жителям наилучшие услуги, речь идет об образовании, его качестве (...). Поэтому как конструктивная оппозиционная партия мы не можем поддержать этого кандидата. Партия труда сегодня воздержится", – сказал староста.

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