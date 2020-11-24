У литовских курьеров самая страда: количество посылок уже сейчас больше, чем было на Рождество

У литовских курьеров самая страда. Представитель компании DPD Lietuva Томас Вайшвила в передаче "День на Delfi" сказал, что рождественский сезон в этом году начался раньше – сразу после 1 ноября, а сейчас количество посылок значительно превышает количество посылок в рождественский период.

Несмотря на то, что нагрузка увеличилась, посылки доставляют в обычном режиме - 98% доставляют на следующий день.

"Пока все проходит по обычному сценарию, мы готовились к этому после окончания первого карантина", – сказал Вайшвила.

Между тем глава компании Omniva LT Симонас Бельскис сказал, что наблюдает обычные тенденции.

"Поток посылок увеличился на 10% по сравнению с октябрем, но такого скачка, как во время первого карантина, нет", – сказал Бельскис.

По его словам, в начале месяца на предпраздничный период компания стала искать новых работников.

"По сравнению с тем, что было летом, у нас будет на 200 работников больше. Это в три раза больше, чем в начале года – около 500 работников", – сказал глава Omniva LT.

"Трудовые соглашения большинства работников будут временные - до 31 декабря, но часть курьеров останется в нашей команде", – сказал Бельскис.

По его словам, размер зарплаты курьера зависит от того, какие функции он выполняет, в каком регионе работает, а также от качества услуг.

Бельскис заметил, что сейчас в городах установили 20 дополнительных мест раздачи посылок. Они будут работать до нового года.

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