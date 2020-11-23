Глава ОЭСР: госдолг нужно снижать только при условии восстановления экономики

У государства дожна быть долгосрочная стратегия снижения долга, однако только в том случае, если экономика начнет восстанавливаться после коронавирусного кризиса, говорит генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По словам Хосе Анхеля Гуррии, такая стратегия действует не только в отношении Литвы, но и всего мира.

"Госдолг растет из-за всех мер. Когда государство начнет восстанавливаться, правительству следует установить долгосрочные долговые цели и долгосрочную стратегию по снижению долга. Однако только после того, как восстановление экономики наберет обороты", - сказал Х. А. Гурриа во время видеоконференции, проведенной после презентации исследования литовской экономики президенту Литвы и представителям власти.

По словам главы ОЭСР, следующий год все еще будет таким периодом, когда мир будет бороться с коронавирусом, поэтому правительство должно обеспечить доступность фискальных мер.

"Пандемии нужно противопоставить все ресурсы, которые необходимы. 2021 год все еще будет периодом, когда мы все будем бороться с вирусом. Давайте обеспечим, чтобы мы были во всеоружии, во всяком случае, в фискальном отношении", - подчеркнул А. Гурриа.

Большая часть банков и учреждений прогнозирует, что долг Литвы в этом году приблизится к отметке 50% валового внутреннего продукта (ВВП), а в следующем году превысит ее.

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