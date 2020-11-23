За жестокое убийство попутчицы женщина приговорена к 12 годам лишения свободы

За жестокое убийство пенсионерки, подожженное тело которой было обнаружено в Веркяйском парке, к длительному лишению свободы была приговорена 39-летняя Игне Шакалене.

23 ноября Вильнюсский окружной суд завершил рассмотрение дела о хладнокровном убийстве пожилой женщины. Коллегия из трех судей приговорила Шакалене к 12 годам лишения свободы.

Суд признал Шакалене виновной только в хладнокровном убийстве (женщину также подозревали в незаконном хранении психотропных препаратов и осквернении останков покойной). Суд указал, что поддельные рецепты она не успела использовать, а останки подожгла, чтобы скрыть совершенное преступление.

Судьи отметили, что свое жестокое поведение Шакалене пыталась оправдать тем, "что она не помнит, причин такого поведения, возможно, из-за воздействия психотропных лекарственных препаратов". Однако суд отметил, что это не освобождает от ответственности, ведь женщина принимала лекарства по собственному желанию. Напротив, употребление психотропных препаратов суд рассматривает, как отягчающее вину обстоятельство. Эксперты установили что Шакалене понимала значение своих действий и их последствия.

Пострадавшие требовали взыскать с Шакалене больше 200 000 евро материального и морального ущерба, однако суд присудил троим пострадавшим 50 000 евро в качестве морального и 600 евро материального ущерба.

Этот приговор еще не вступил в силу, его могут обжаловать как пострадавшие, так и осужденная и прокуроры.

Шакалене долгое время не признавала свою вину и десять месяце ничего не комментировала. Она утверждала, что виной всему ее психологическое состояние, хотя судмедэксперты признали, что она здорова и может отвечать за свои действия. Это они подтвердили еще 17 июля 2019 года.

Шакалене жестоко убила 86-летнюю Екатерину Шумскене. Подожженное тело с многочисленными колотыми и резаными ранами было обнаружено в Веркяйском лесу. Эксперты насчитали 41 рану, кроме того, Шакалене перерезала свой жертве горло. Кроме того, на шее убитой были следы удушения.

Шакалене рассказала, что два месяца до совершения преступления не работала, плохо себя чувствовала, а в день убийства повздорила с супругом, не спала всю ночь, в 8 ч. утра села в автомобиль и поехала в город – на остановке увидела голосовавшую пенсионерку.

"Женщина села ко мне в машину, мы ехали, в какой-то момент я повернулась назад, чтобы взять телефон из сумки, которая была на заднем сидении. В сумке у меня был нож... Я не могу объяснить, почему ударила женщину ножом, все произошло очень быстро, тут я поняла, что совершила что-то ужасное. (...) я поняла, что тело надо спрятать.

Вокруг был лес, поэтому я свернула в лес при первой возможности, вытащила тело, тут вспомнила, что в машине есть горючая жидкость. Я не хотела сжигать тело, я хотела выжечь все из своей головы. Хотела все стереть из памяти, как будто этого и не было", - рассказала Шакалене.

Она засыпала тело ветками, подожгла и отправилась домой, по дороге увидела кровь в машине, она вымыла коврик и поехала домой. Затем сходила в магазин за продуктами, а когда вернулась, увидела около дома полицию.

"Я испугалась, думала, что-то случилось с сыном, никак не думала, что это как-то связано со мной, подбежала, стала спрашивать, что случилось, – тут меня задержали", - сказала Шакалене.

Она так и не смогла объяснить, почему убила пожилую женщину.

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