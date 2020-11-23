B пропагандистских играх России — cписки друзей и врагов

Как показывают ежегодные социологические опросы жителей страны, Россия живет в окружении врагов. Самый большой враг остается неизменным это запад, а лучший друг — Беларусь. Такое мнение простых россиян является результатом систематической "промывки мозгов" российскими СМИ. Как строится история о врагах и друзьях России? Об этом поговорим с аналитиком Департамента стратегической коммуникации Вооруженных сил Литвы Томасом Чепонисом и политическим обозревателем Римвидасом Валаткой.

Аналитическая компания "Левада-Центр" ежегодно проводит среди жителей России социологические опросы, в которых просит назвать основных врагов и лучших друзей России. Результаты опроса этого года.

Rusijos draugai ir priešai Foto: Rimas Pocius

Но давайте начнем не с врагов России, а с ее друзей. Беларусь уже несколько лет в списке друзей России занимает почетное первое место. Согласно социологическому опросу, в этом году о Беларуси особо положительно отзываются 85% респондентов. Правда, на несколько процентов уменьшилось количество желающих развивать с белорусами экономические отношения, но выросло количество желающих соединить Беларусь с Россией. Предлагаем Вашему вниманию видео о том, как строится нарратив лучшего друга России.



- Господин Валатка, как Вы понимаете последние слова Жириновского? Как пустословие или как угрозу?

- Нам стоило бы обращать куда меньше внимания на высказывания не только Жириновского, но и Путина, не говоря уже о всевозможных киселевых, соловьёвых и т. д. О чем это говорит? Для меня это прежде всего показатель того, насколько низка сейчас самооценка россиян. Даже у тех, кто занимает высокие посты, получает высокие зарплаты. 30 лет назад врагами россиян были Америка, Китай, НАТО. Давайте посмотрим, кто их враги сегодня. Это Литва, Латвия, Украина. Другими словами, Россия потерялась в своих ориентирах. В основном, высказывания Жириновского, Соловьева или любого другого деятеля носят оппортунистический характер. У россиян больше нет стратегии. И вообще, если бы это государство было демократическим, оно бы говорило о врагах куда более осторожно, сдержанно и т. д. Когда я слушаю Жириновского и других деятелей, мне становится жалко россиян, потому что даже эти опросы — результат зомбирования. Было бы интересно поговорить с людьми, которые называют врагами Литву и Латвию. Знают ли они, что представляют собой наши вооруженные силы, сколько людей живет в наших странах? Мне кажется, люди даже не задумываются о том, что такое настоящий враг. Это то же самое, как если бы мы объявили своим врагом, например, Гренландию или кого-то еще. Не стоит серьезно относиться к подобным пропагандистским играм, важнее следить за тем, что происходит внутри. Как показали и выборы в Сейм, и реакция на президентские выборы в Америке, у нас очень много своих проблем. Появляется множество людей, которые верят, что земля плоская, что 5G может навредить их здоровью и т. д. Мне кажется, нам опасно засматриваться на клоунов из России и относиться к ним серьезно.

- Да, плоская земля, 5G и многое другое уже было темами нашей передачи. Похоже, что в России подобное внушается даже официальными СМИ, что со стороны довольно смешно. Но возвращаясь к Беларуси, господин Чепонис, как бы вы описали это отношение, кем является Беларусь в кремлевской истории и какова ее судьба?

Что касается врагов и друзей, если смотреть на Россию, то видно, что исток этой пропагандистской кампании — в стремлении назначить, кто является врагом, а кто другом. И совсем неважно, каковы отношения на самом деле, какова внешняя политика по отношению к тому или иному государству, но если кремль назначит его врагом, так оно и будет. Поскольку информационное пространство России находится под полным контролем изнутри, очень интересно наблюдать, с какой скоростью российский пропагандистский механизм может сменить образ с врага на друга и с друга на врага. Что касается Беларуси, то сегодня не совсем понятно, друг она или враг. Я думаю, тестируются разные версии. Наиболее подходящая версия будет передана пропагандистам, и они будут ее развивать.

- А другие друзья? Китай, Казахстан, Армения и Азербайджан? Господин Чепонис, что Вы думаете?

- Похоже, каждый выбирает, с кем хочет иметь хорошие отношения. Конечно, это не всегда оправдывается. Если смотреть на Беларусь, то они теперь друзья номер 1, но эти друзья почему-то заговорили с США, почему-то хотят иметь хорошие отношения с Европой и НАТО. Думаю, российские пропагандисты уверены, что их услышат, они согласовывают свои заявления с кремлевским руководством и передают определенные виртуальные послания белорусам. Если впереди не видно явных угроз, и если они считают, что смогут контролировать эти государства одним из гибридных методов — при помощи экономики, энергетики и многих других способов, тогда им не стоит из этих государств делать врагов. Но те государства, которые пытаются развивать собственную независимую политику, не намерены поддаваться влиянию и воле кремля, превращаются во врагов.

- Очевидно, если бы в Беларуси каким-то чудесным образом случились демократические выборы и еще более чудесным образом победил прозападный политик, мы бы увидели, за сколько дней Беларусь стала бы врагом номер один. Но и список врагов тоже не меняется. Вот уже несколько лет в пятерку главных врагов России стабильно входят Литва и Латвия. Правда, за последние несколько лет позиции Литвы ослабли, т. к. в 2006 г. Литва была врагом России номер 3 после Латвии и Грузии. Представляя страны Балтии как врагов, российские СМИ работают, не покладая рук. Вот несколько примеров.



- Господин Валатка, каждый раз, когда я смотрю эти видеоролики, у меня не укладывается в голове: как можно по национальному телевидению говорить такую околесицу такой аудитории и при этом чувствовать себя достаточно комфортно?

- Я смотрел и думал о том же. Первая мысль, возникшая в ответ на Ваш вопрос — что невозможно рационально объяснить иррациональное поведение и высказывания. Потому что мы, логично объясняя нелогичные вещи, сами становимся немного иррациональными. Я думаю, что одной, может быть не первой, но второй или третьей целью такой идиотской пропаганды является как раз-таки вовлечение нас в дискуссию, чтобы через некоторое время стало непонятно, это он украл или у него украли, и чтобы ты сам себе казался идиотом. Это одно. Второе — это может быть сигнал нашим розовым, нашим титовым, томашевским, что, мол, вот: посмотрите, как у нас плохо. Например, нарратив разрушения, развала промышленности. Это семя в Литве уже проросло. Даже когда в разговоре с людьми, которые окончили университеты, работали на серьезных работах, а сейчас вышли на пенсию, говоришь, что за 30 лет в Литве была построена совершенно новая, современная промышленность, которая меньше загрязняет окружающую среду, где работают 200-250 сотрудников, и она еще мощнее, чем та, что была до 1990 года, потому что промышленность Литвы вообще держится на экспорте, люди начинают таращить глаза. Видимо, на самом деле, это российский нарратив так или иначе здесь осел. Ну и третье, почему это постоянно применяется к Литве, Латвии, а иногда и к Эстонии. Это тайная мечта российского империалиста, шовиниста — «вызволить» нас у врагов и за день превратить в друзей. Другими словами, было бы хорошо реоккупировать. Но зная, что это сложно или почти невыполнимо, люди погружаются в мечты, переносятся в туман и в этом тумане живут. Например, то же самое было бы, если бы какой-нибудь болельщик баскетбольной команды "Ритас" думал о матче с "Жальгирисом" и мечтал, что удастся выиграть матч, а может быть, удастся выиграть и чемпионат Литовской баскетбольной лиги. В действительности это невозможно, но болельщик думает, что если помечтать, может когда-нибудь и получится. Примерно так я могу это объяснить.

- Еще одна вещь, которую россияне выставляют по любому поводу — это мнимые нарушения прав русскоязычного населения. Совсем недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в Совете Европы, что миллионы людей в странах Балтии подвергаются дискриминации только потому, что они русские. Он назвал эту дискриминацию апартеидом XXI века. Господин Чепонис, что Вы думаете по этому поводу? Насколько живы еще такие истории?

- Похоже, на них эта история производит впечатление. Наблюдая за тем, как строится нарратив врага, мало сказать, что вот эти — враги, а те — друзья. Надо еще выстроить образ, почему они враги, почему плохие, почему представляют собой угрозу. Что касается Литвы, мы видим и видели, как строился нарратив врага. Еще в советское время литовские актеры играли фашистов, им придавался образ нацистов, фашистов и буржуев. Потом мы были самыми страшными предателями, потому что для нас якобы построили мощное государство, промышленность, мы в Советском Союзе жили лучше всех, но сбежали, ничего не вернув, мы неблагодарные, мы связались с другими плохими людьми, западными странами, мы вступили в ЕС, НАТО, мы — друзья США. В общем, все плохо. Когда речь идет об образе Украины, создается нарратив бандеровца, своего рода сотрудничества с нацистами, несмотря на то, что с одной стороны они вроде и были дружественной к России нацией, но этот нарратив бандеровца даже в художественных фильмах, таких как «Брат 2» выстраивался уже в 2000 г. Такой образ плохого человека поддерживается и в сериалах.

- Давайте двигаться дальше. Враг России номер один — Соединенные Штаты.



- Можно найти множество высказываний с похожим содержанием. Господин Валатка, не слышите ли Вы в таких самоподбадривающих высказываниях опасений, что этот вирус из Беларуси могут прийти в Россию?

- Я возвращаюсь к своей мысли о том, насколько низка самооценка даже у российского истеблишмента. Им очень бы хотелось сравнятся с Америкой, но от каждого слова и этого бородатого мужчины, и Жириновского, и даже командира разведки Нарышкина веет абсолютным комплексом неполноценности. Они представляют, что достаточно провести в Москве какой-нибудь Майдан, и вся путинская властишка возьмет и рухнет. Другими словами, они не верят в принцип созданного ими же мафиозного государства. Может прийти какой-нибудь «блатной» и просто «завалить» авторитет. Поскольку я являюсь представителем старшего поколения и читаю газеты с 70-х годов, я замечаю, что Жириновский говорит о немецких нацистах в той манере, в какой когда-то писала газета «Правда». Якобы поднимается фашизм, нацизм, скоро там так будет. А в целом могу сказать, что вся эта общероссийская сказка имеет тот же уровень, что и во время знаменитых процессов над партийными лидерами 40-х годов, во главе которых стояли Берия и Вишинский. Например, люди в суде после соответствующей обработки признавались, что они копали тоннель в Бомбей. И все в это верили. Стало быть, они рассказывают эту сказку друг другу, и через некоторое время, как в конце хорошей попойки, все уже в это верят. Наступает момент, когда говорят: «Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю, погнали дальше, выкопаем еще один туннель в Бомбей, здесь, в Литве, есть то и то». Мне грустно видеть, насколько низка самооценка у людей в таком огромном, богатом ресурсами государстве. Разумеется, есть угроза в том, что даже правящий класс, элита такого большого государства имеет такую низкую самооценка. От такого утратившего свою человечность или не верящего в свою человечность типа или типов можно ожидать чего угодно.

- Господин Чепонис, замечаете ли Вы очевидный дефицит идей в рассказах кремля о других государствах, соседях, истории, и что одни и те же истории крутятся на протяжении многих лет?

- Да, используются одни и те же темы, одни и те же сообщения. Но таково правило пропаганды: определенную ложь нужно повторять много раз, много лет и из разных источников, чтобы люди в конце концов начали в это верить. Добавлю, что Россия действительно боится цветных революций. Мы могли и в публичном пространстве читать, что нынешний кремлевский лидер столкнулся с протестами мирных людей еще в Германии, затем видел события в Литве, когда безоружные люди одержали победу. Потом были события на Украине, можно говорить об оранжевой революции, через некоторое время произошли события на Майдане, сейчас нечто подобное происходит в Беларуси. Это может стать сигналом, что и у российского народа терпение не безгранично, и может произойти что-то подобное. Думаю, они много лет к этому готовятся, это сквозит из высказываний и реальных действий всевозможных кремлевских пропагандистов. Напомним, что недавно была сформирована национальная гвардия России. Похоже, что армии, силам милиции не доверяют, хотят иметь еще кого-то поближе к правителю, поближе к царю, на кого можно было бы полностью положиться и использовать эту силу для специфических задач даже против собственного народа. И, разумеется, контроль информационного пространства. Придя к власти, Путин начал это делать сразу, были приняты разные поправки к законам, использовались другие методы. Мы видим полный контроль информационного пространства, и я думаю, что разные государственные органы в России готовятся к подобным действиям.

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