Вся фракция либералов в Сейме изолировалась

В понедельник фракция Движения либералов в парламенте Литвы сообщила, что по причине контактов с заболевшими коронавирусом все ее члены изолируются.

По ее информации, в минувшие выходные члены фракции получили сообщения Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) о том, что у них был контакт с зараженным вирусом COVID-19, и что они обязаны изолироваться, поэтому для соблюдения этих правил фракция Движения либералов пока будет работать удаленно.

Староста фракции Эугениюс Гентвилас отметил, что в понедельник члены фракции хотели сделать тесты, и в случае, если они окажутся отрицательными, оценить возможности возвращения для работы в Сейм, однако депутаты не получили разрешения на тестирование.

"Постоянное тестирование помогло выявить реальную угрозу, однако, к сожалению, нам не разрешили дополнительно тестироваться в здании Сейма. В выходные дни на мобильных пунктах тестировались я и коллега Ричардас Юшка. Его тест вновь был отрицательным, я еще жду ответа", – сказал Э. Гентвилас.

На минувшей неделе в связи с выявлением коронавируса у либерала Йонаса Варкалюса тестировали всех 13 депутатов Движения либералов, после тестов был выявлен вирус у нынешнего спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен и у бывшего главы парламента, члена фракции либералов Виктораса Пранцкетиса.

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