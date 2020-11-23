Литва одобрила приобретение вакцины у компании CureVac

В понедельник временно правительство Литвы одобрило предложение Министерства здравоохранения приобрести 1,4 млн доз вакцины от коронавируса у создающей ее компании CureVac.

"Мы получили еще одно предложение от Еврокомиссии с просьбой выразить свое мнение по приобретению вакцины CureVac. Литва могла бы приобрести 1,4 млн доз и с учетом ранее принятых решений диверсифицировать приобретение вакцин, мы предложили одобрить и приобрести", – сказал временный министр здравоохранения Аурелиюс Верига, представивший вопрос на совещании правительства.

На минувшей неделе Еврокомиссия подписала договор с германской фармацевтической компанией CureVac о поставке 225 млн доз создаваемой ею вакцины от COVID-19 и резервации еще 180 млн доз от имени членов ЕС.

Литва должна информировать ЕК до вторника о намерении участвовать в этом соглашении.

Это уже пятая вакцина, которую Литва приобретет с другими странами.

Ранее Литва уже приняла решение приобрести у компании AstraZeneca 1,86 млн доз вакцины от коронавируса, у Janssen Pharmaceutica NV – 1,24 млн доз, однако это количество хотят снизить до 700 тыс., а у Sanofi и GSK – приобрести 1,5 млн доз вакцины, у BioNTech и Pfizer – 1,24 млн доз.

Кроме того, правительство также решило, что Литва вместе с другими государствами примет участие в закупке всех вакцин, создаваемых от COVID-19, о которых вела переговоры ЕК.

Правительство приняло решение о приобретении такого количества доз вакцины, чтобы можно было вакцинировать 70% населения.

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