За сутки в Литве подтверждено 1192 новых случая COVID-19, скончались 6 человек

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1192 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 6 человек, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

По иным причинам скончались еще 4 зараженных. С начала пандемии в Литве установлено 48 тыс. 226 заражений коронавирусом. Продолжают болеть 36 тыс. 644 человека, 11 тыс. 32 – выздоровели. От коронавируса в Литве скончался 392 человека, по иным причинам умерли 158 зараженных. С начала июня в стране зарегистрированы 519 привозных случаев. За минувшие сутки было взято 4427 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 267 тыс. 700. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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