Глава Клайпедского порта: в октябре рос оборот всех видов грузов

В связи с тем, что Клайпедский порт в октябре добился годового роста грузооборота, глава порта Альгис Латакас отметил, что в октябре рос оборот всех видов грузов, но особенно много было перевалено зерновых, удобрений, нефтепродуктов, выросли и контейнерные погрузки.

"Октябрь уже дал общий результат этого года, который, наконец, показал перевес в положительную сторону, и, очевидно, все грузы, работы, проделанные до этого, вся коммерческая агрессия, и в результате мы оказались одним из портов на всем восточном побережье, у которого был положительный результат за десять месяцев", – сказал BNS А. Латакас.

По его словам, в октябре больше всего было перевалено сыпучих грузов – 23%, или почти на полмиллиона тонн больше, чем в прошлом году. На 17% увеличилась перевалка натуральных и химических удобрений, на 57% – сельхозпродуктов. Погрузки наливных грузов выросли на 20%, из них погрузки удобрений сократились на 25%, однако в октябре оживилась погрузка нефтепродуктов – почти на 40% больше.

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"Октябрь был исключительным тем, что контейнерные погрузки переросли в плюсовой результат, было погружено на 2% ДФЭ больше, это очень хорошо, и в итоге контейнеры двинулись", – сказал А. Латакас.

В январе-октябре погрузки в порту составили 39,2 млн тонн – на 0,7% больше, чем за тот же период прошлого года, а только в октябре они выросли на 16,7% до 4,7 млн тонн – это лучший показатель месячных погрузок за всю историю порта.

В этом году Клайпедский порт четвертый по показателям на Восточном побережье Балтики, а среди портов Балтийских стран – первый. На это, по словам А. Латакаса, влияние оказали и инвестиции в порт.

"За последнее время в инфраструктуру Клайпедского порта много инвестировало государство. Особенное внимание было уделено внедрению цифровых технологий, безопасному судоходству. Инвестиции позволили сохранить конкурентное преимущество перед другими портами Балтийского региона", – сообщил А. Латакас.

Глава порта надеется, что погрузки и далее будут расти, а результат этого года не будет хуже предыдущего.

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