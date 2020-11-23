В Литве увеличатся пенсии у тех, кто выбрал досрочный вариант

С 1 января 2021 г. увеличатся пенсии для всех, кто вышел на пенсию досрочно. Увеличатся пенсии и у тех, кто прежде получал досрочный вариант, сообщает Соцмин.

Увеличатся и сиротские пенсии, если они назначались за родителей, получавших досрочную пенсию.

"Досрочные пенсии чаще всего назначают людям, которые неожиданно лишились доходов, не могут найти работу. Когда людей в возрасте около 60 лет увольняют с работы, найти новую им непросто. В таком случае досрочная пенсия для них - спасательный круг до выхода на пенсию", – сказал ВТИП главы Соцмина Линас Кукурайтис.

При начислении досрочной пенсии ее сумму снижают на 0,32% за каждый месяц, сколько их осталось до пенсии по старости. До сих пор сумму снижали на 0,4% за каждый месяц, а по достижении пенсионного стажа – за каждый месяц получения досрочной пенсии.

Например, пенсия по старости составляет 400 евро в месяц. Если за 5 лет до пенсионного возраста человек решает выйти на пенсию (это максимальный возможный срок), то он будет получать 323,20 евро в месяц (раньше это было 304 евро), а если выйдет на 2,5 года раньше, то 361,60 евро (раньше это было 352 евро).

По новому порядку пенсии будут начислять не позже, чем до 31 марта 2021 г. Вместе людям переведут и недоплаченные деньги за период с 1 января 2021 г.

Пенсионерам не надо дополнительно обращаться в Фонд социального страхования ("Содру"), все будет сделано автоматически. По новому порядку, получателям досрочной пенсии, у которых есть необходимый пенсионный стаж, пенсию по старости снижать не будут.

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