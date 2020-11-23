Правительство Литвы намерено продлить карантин больше чем на три недели

На этой неделе правительство Литвы обсудит вопрос продления карантина как минимум на три недели. ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига призвал жителей настроиться на мысль о том, что Рождество не будет таким, как было прежде.

Delfi напоминает, что карантин в Литве действует с 7 по 29 ноября.

"Основной вопрос, который в понедельник будут решать на комитете по управлению COVID-19 - это продление карантина. Мы предложим продлить его минимум на несколько недель. Даже если это будет три недели, значит - до середины декабря.

Я так понимаю, логичнее предложить более длительный срок. Тогда, если все будет хорошо, можно будет укоротить время карантина, смягчить условия. Наверное, логично было бы сохранить его до конца главных зимних праздников", – сказал Верига.

Министр призвал настроиться на мысль, что праздники в этом году будут другими.

"Может, и не такое, какой была Пасха, когда вообще никуда не ездили, но и не такое, как прежде - людей на площадях не будет. Мы видим, что города готовятся к иным сценариям. Надо воздержаться от масштабных праздников", – сказал Верига.

Министр сказал, что пока не рассматривается возможность закрытия непродовольственных магазинов.

"Пока этот вопрос не обсуждаем. Мы обращались с таким вопросом к врачам. Они этот вариант не одобрили. Наша команда общалась с ассоциацией торговых компаний. Привели примеры, как тяжело обеспечить даже те условия, которые и без того установлены. Нас заверили, что предпримут меры, которые помогут избежать скопления людей", – сказал Верига.

Он заметил, что ситуация в ТЦ зависит от уровня сознательности самих людей.

"Если количество больных не будет снижаться, возможно, вернемся к этому вопросу, но сегодня его не будем обсуждать", – сказал Верига.

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