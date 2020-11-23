МИД Литвы поздравил голосовавших на выборах жителей Грузии, но обратил внимание на нарушения

Министерство иностранных дел Литвы поздравило жителей Грузии, голосовавших во втором туре парламентских выборов, но обратило внимание на нарушения.

В субботу в Грузии состоялся второй тур выборов, однако в новом парламенте отказалась работать оппозиция, бойкотировавшая эти выборы.

В воскресенье МИД Литвы поздравил жителей Грузии, "выразивших волю на парламентских выборах, состоявшихся по новой избирательной системе, которая предоставляет возможность более широкому спектру сил быть представленными в парламенте нового созыва".

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Все оппозиционные партии считают состоявшиеся 31 октября выборы сфальсифицированными и организуют массовые протесты, призывая повторить всеобщее голосование.

"Согласно оценкам международных наблюдателей, в избирательном процессе были недостатки и нарушения, которые мы призываем рассмотреть. Это важно не только для того, чтобы развеять сомнения в этих выборах, но и для обеспечения прозрачности избирательного процесса в будущем", – оценило ситуацию внешнеполитическое ведомство Литвы.

Также утверждается, что "открытый и прозрачный диалог является важным для поиска конструктивных решений, взаимного доверия и работы политиков в парламенте".

"Парламент является основным органом принятия решений и политических дискуссий любого демократического государства, поэтому мы надеемся на эффективно работающий парламент и правительство, способные принимать решения, отвечающие интересам людей, как в связи с вызовами последнего времени, так и по реформам, в свете реализации Ассоциативного соглашения между Грузией и ЕС", – говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что Литва "не сомневается в будущем свободной, независимой и демократической Грузии". "Мы продолжаем тесное сотрудничество с Грузией и останемся последовательными сторонниками избранного Грузией пути в ЕС и НАТО", – отметило министерство.

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