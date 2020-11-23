Коалиционное соглашение вызвало беспокойство в связи с возможной доплатой за медицину: а как на самом деле?

То, что в Литве в сфере здравоохранения немало проблем, было известно и до коронавируса. Основной проблемой этой сферы является Утверждают, что если бы оно было лучше, то зарплаты врачей были бы выше, а жители получали бы более качественные услуги. Однако, как увеличивать финансирование: путем перераспределения или введения части платных услуг?

Собеседники портала Delfi – председатель Литовского союза врачей Юргита Сеёнене, которая попала в парламент с консерваторами, и экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас напомнили, что такого явления как бесплатная медицина - не существует. Они согласны с утверждением, что надо пересмотреть финансирование здравоохранения и представили способы решения вопроса. В их числе – официальная доплата за определенные услуги, комфорт, повышение доступности услуг, меценатство.

Недавно появилась обеспокоившая общество информация о том, что в ближайшее время пациентам официально придется доплачивать за некоторые услуги.

Суматоху вызвал пункт в соглашении правящих об обеспечение доступности и повышения качества медицинских услуг.

Это звучит так: "Обеспечение качества и доступности услуг здравоохранения. Будем создавать удобную для врачей, доступную и качественную систему здравоохранения, предоставляющую услуги по всей стране, устойчивую перед лицом кризисов, в которой не будет дискриминации частных учреждений".

Эти строки вызвали подозрение у социал-демократов, они опасаются приватизации здравоохранения. Фракция соцдемов сказала о своей работе в парламенте 2020–2024 гг. следующее: "Они с большой озабоченностью будут следить за возможными установками в связи с приватизацией системы здравоохранения и всеми способами будут противиться таким действиям. Система здравоохранения в Литве должна быть доступной и финансироваться на деньги налогоплательщиков".

Сеёнене сказала, что этот пункт договора очень неконкретный и ни в коем случае не означает, что жителям придется в скором времени платить за услуги. Однако она призвала отказаться от иллюзий, что бесплатная медицина существует и заметила, что пришло время говорить об этом.

"Такого явления, как бесплатная медицина, нет. Услуги здравоохранения стоят денег. Они стоят дорого, особенно качественные услуги. Надо также помнить, что потребность в них велика, а финансирование недостаточное. Пациенты часто доплачивают "из кармана". Это ненормальная ситуация.

Я понимаю желание людей получать услуги по мере потребностей. Эта потребность тоже индивидуальна. Сколько услуг нужно, специалист видит, иногда бывает разница между тем, что видит специалист и чего хочет пациент", – заметила Сеёнене.

По ее словам обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ) платит почти половина жителей, а пользуются все и неравномерно. Кому недостаточно таких услуг, вынуждены доплачивать.

"Надо стараться избавиться от неофициальной доплаты. Надо сделать такие доплаты официальными. Это не значит, что не надо выделять больше средств из бюджета. Конечно, надо добиваться более гармоничного соотношения, чтобы государство и жители, которые платят ОНЗ, участвовали на равных", – сказала политик.

По ее словам, жители должны понять, что со временем за часть услуг придется доплачивать и в государственных и в частных учреждениях.

"Такое существует во многих странах Европы. Налоги и доплаты могут быть разные: за визит, за госпитализацию. Цель - объяснять жителям, что услуг не великое множество, и не все будут платными", – заметила Сеёнене.

Но не ударит ли плата по самому чувствительному, малоимущему слою населения?

"Государство и другие жители и без того делают что-то, чтобы эти люди получали услуги. Нельзя сказать, что их как-то обижают. Конечно, эти группы надо учитывать, тем более, что таких людей в Литве немало.

Но основной акцент должен быть не на том, что кого-то обижают или не обижают, а на объяснении и стремлении к тому, чтобы общество вело более здоровый образ жизни, тогда и услуг ему будет требоваться меньше, а услуги будут более качественными.

Если мы ориентируемся на количество, надо понимать, что бесконечность не может быть качественной. Качественные услуги стоят денег. Надо договориться о том, кто, сколько и за сколько платит и что получает", – сказала собеседница.

Она заметила, что расценки на медицинские услуги в Литве и других развитых странах порой различаются в десятки раз, хотя на деле требуют тех же расходов.

"Но, конечно же, каждая страна ориентируется на то, какие зарплаты у ее граждан, сколько они могут заплатить за такую услугу. Поэтому у нас эти цены и небольшие. Но это означает, что медучреждения, получая нереально мало денег, все равно покупают на них те же средства. Значит, придется чем-то жертвовать. Чаще всего это время персонала, врачи и медсестры вынуждены больше работать", – сказала Сеёнене, отметив, что сейчас неравномерно финансируется система - жители переводят 2/3 всех средств, а из бюджета поступает лишь 1/3 и это при том, что тех, кто платит ОНЗ и тех, за кого налог платит государство, примерно поровну.

В некоторых странах, например, в Латвии, есть плата за визит. На вопрос, надо ли в Литве ввести такую плату, Сеёнене сказала, что не знает, но в разных странах есть разные доплаты.

"Я не думаю, что Литва чем-то отличается от других стран и ей не надо думать о доплатах. Опять-таки доплата не означает, что жители должны будут платить полную цену. Доплаты бывают разные. Например, плата за висит поощряет жителей без надобности не ходить к врачам, вести более здоровый образ жизни", – сказала депутат.



"Жители не должны думать, что есть какие-то бесплатные услуги. Нельзя использовать слово "бесплатные": как образование, так и здравоохранение не бесплатные. Каждая услуга должна иметь свою цену. Во время каждого визита пациента должны информировать, сколько стоила оказанная ему услуга и сколько компенсировали.

Если компенсируют 100%, пациента должны информировать, за чей счет ее оплатили. Так люди получали бы информацию.

Если бы человек, которого обследовали с помощью, например, современной техники, знал, что услуга, которую ему оказали, стоила 200 евро или больше, он бы иначе относился и к самому государству, больше доверял бы ему. А когда думаешь, что все бесплатно, не видишь общую картину", – сказал Маурицас, который предлагает в налоговой декларации людям указывать, на какую сумму ему оказали услуги.

Экономист считает, что должен быть ясный ценник на дополнительные услуги, скажем за одноместную палату или более качественную еду, ведь когда нет цен на такие услуги, появляется взяточничество.

Маурицас сомневается, что для улучшения качества услуг надо вводить дополнительные налоги для пациентов.

"Я считаю, что в Литве делать такое рановато. Посмотрите, сколько недовольства в связи с платной парковкой около больниц. Люди не привыкли к тому, что вообще берут какие-то налоги. Хотя многие из таких, несут взятки, конфеты и т.д. Хорошая модель в Швейцарии. В зависимости от страховки отличается качество услуг. И Литва могла бы заработать дополнительно, если брать разные суммы за палаты и еду разного уровня. Думаю, немало людей согласилось бы официально доплачивать за комфорт", – сказал экономист.

Он предлагает еще один вариант - чаевые врачам.

"Поскольку зарплаты врачей еще небольшие, тоже вариант - узаконить чаевые, после процедур и, возможно, не анонимно. Еще один вариант – меценатство, Литва до этого уже доросла. Есть люди, которые могут выделить помощь. Посмотрите, во время коронавируса появились предприниматели, которые много помощи собрали для врачей", – сказал Маурицас.

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