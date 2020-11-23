В конце недели зима напомнит о своем приближении

В воскресенье утром на востоке страны выпал снег, но быстро растаял. На протяжении большей части новой недели будет сыро и нехолодно, поэтому дожди будут частыми гостями.

В понедельник ожидается сырая, облачная и ветреная погода. Почти по всей Литве время от времени будет идти дождь. Ожидается сильный ветер, местами до 15-18 м/с. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов выше нуля.

В ночь на вторник облачность понемногу рассеется. В начале ночи на юге и на востоке еще пройдут небольшие дожди. Понемногу успокоится и ветер. Ночью будет 1-4 градусов на востоке и до 5-8 градусов на западе страны. Днем снова появятся дождевые облака, на взморье до 9-10 градусов тепла.

В среду ночью пойдут сильные дожди, а днем осадки будут небольшими. На взморье ожидается сильный ветер. Ночью будет 3–8 градусов тепла, а днем 6–11 градусов.

В четверг ночью без осадков, однако днем дождь напомнит о себе. На юге ночью возможны заморозки, в других районах будет 2-4, у моря около 5-7 градусов тепла, днем 3-8, у моря до 10 градусов тепла.

В ночь на пятницу снова пройдут дожди, днем небольшие осадки обещают лишь местами. Ночью будет 0-5, днем 3-8 градусов тепла.

В конце недели зима напомнит о своем приближении. Будет идти мокрый снег, ночью около 0, а днем будет чуть выше нуля.

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