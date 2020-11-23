Паланга в этом году станет городом рождественской сказки

Паланга вскоре станет городом рождественской сказки, а праздничное настроение создаст не только неожиданными находками, но и созданием сказки вместе с общиной. Такими идеями поделилась команда Палангского центра культуры и молодежи.

Директор центра Вита Петраускене сказала, что подготовка к празднику сейчас в самом разгаре, однако она призывает вспомнить не только о праздниках, но и о серьезной стороне предрождественского времени.

"Сейчас у команды работа в разгаре, поскольку приближается – сказочное Рождество в Паланге. По случаю праздника мы в первую очередь желаем всем здоровья. В этом году такое желание как никогда актуально. Призывает ждать этот праздник только с самыми близкими", – сказала она.

Улицы города украшают праздничной атрибутикой, в этом участвует и малый бизнес. По словам Петраускене, в этом году массовых мероприятий не будет, поэтому курорт сможет украсить больше общественных пространств.

"Паланга в декабре станет сказочным городом (...)", – сказала глава центра.

По традиции, муниципалитет украсит две елки – в Паланге и в Швянтои.

Петраускене рассказала, что 5 декабря во время прямой трансляции у Палангского курзала и в Швянтои, на центральной площади города зажгут огни на рождественских елках.

На аллее графов Тышкевичей установят большой экран, с которого прохожим будут вещать о приближении праздников. Много рождественских занятий будут передавать в социальных сетях, к ним можно будет присоединиться из дома и вместе с художниками сделать рождественскую открытку, венок и украсить пряники.

"11 декабря в социальных сетях будут передавать концерт из курзала", - рассказала Петраускене.

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