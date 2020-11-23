Маслобоева удивил подарок премьер-министра: спортивная бутылка для воды и грамота

Литовский боец Сергей Маслобоев 22 ноября в фейсбуке поделился ироничной заметкой о подарках премьер-министра Саулюса Сквернялиса.

В октябре 2019 года Маслобоев стал победителем чемпионата мира по кикбоксингу по версии WAKO, а поздравление получил лишь сейчас – от имени премьер-министра ему прислали грамоту и спортивную бутылку для воды.

"Наконец-то пришла благодарность от премьер-министра Саулюса Сквернялиса за то, что я единственный представитель Литвы, который стал чемпионом мира по версии WAKO (дважды). В подарок за многие напряженные и исполненные надежды годы, пожертвованные на благо Родины - спортивная бутылка для воды и грамота. Спасибо", – писал боец.

Delfi связался с Маслобоевым. Он рассказал, что за титул чемпиона мира надеялся получить денежный приз. По словам спортсмена - это обычная практика в других странах, но в Литве он не в первый раз испытывает разочарование.

"Не могу сказать, что подарок рассердил. Нет, разочаровал. Раньше за 3 медали чемпионата мира и Европы по версии WAKO я получил по грамоте от президента Дали Грибаускайте, а сейчас за второй титул чемпиона - грамоту и спортивную бутылку для воды... А вам не смешно?

Турция, Азербайджан и т.д… За простую медаль выделяют 30 000. Беларусь выделяет 5000. А у нас – спортивная бутылка для воды и грамота. Единственному в истории Литвы чемпиону Европы и мира, многодетному отцу. Детей грамотой не накормишь", – сказал Delfi Маслобоев.

"WAKO – это некоммерческие бои. Уровень высокий, но денег никто не платит. Ни стипендий, ни лагерей, ни помощи. Еду защищать честь Литвы, четыре боя в неделю с известными спортсменами, которые в своих странах получают награды за победы. А я… Как видите", – прибавил он.

Маслобоев не хочет жаловаться. Своим заявлением он хочет обратить внимание на отношение политиков страны к спортсменам. Больше ни на что 33-летний спортсмен не надеется: на этот раз довольствуется спортивной бутылкой для воды и грамотой со словами благодарности.

В последнее время Маслобоев состязается в престижной организации Glory, его ждет уже третий поединок. В первых двух он победил.

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