Философ: через три года новые правящие будут делать то, что нам не нравится

Через три года новые правящие будут делать то, что нам не нравится, сказал в интервью на Žinių radijas философ Вильнюсского университета Альвидас Йокубайтис.

Он нарисовал мрачную картину нашего общества и его отношений с демократией.

"Люди опустили руки, большая часть уже понимает, что это определенная формальность, форма проведения досуга – смотреть об этой демократии по вечерам у телевизора. Еще есть одна проблема - через три года нам придется управлять теми, кого мы сами выбрали. Мы их выбрали, а они вдруг начнут делать то, что нам не нравится. Так и будет. Я не хочу забегать вперед, но в демократии это всегда так", – сказал Йокубайтис.

Он обратил внимание на то, что, когда свергали королей, еще в XIX в., демократы заявляли, что "сейчас они выберут лучших".

"Поскольку в королевской династии могут быть совсем плохие правители, но почему-то (это так и не случилось). Давайте подождем, встретимся через 2-3 года, и ты увидишь, что те, кого сейчас любят, станут объектами, на которые направлена злоба, ими придется управлять, их придется контролировать, их будут ругать, выполнять функции сторожевых псов, их будут боятся", – сказал Йокубайтис.

По его мнению, сейчас надо переосмыслить демократию. "В Литве эту форму не удается наполнить содержанием. Что-то есть, что-то люди хотят, но сказать не могут", – продолжил он.

Он привел пример - многоквартирный дом в спальном районе.

"Тебе доводилось быть в его подъезде? (…) Они все сделают евроремонты в своих квартирах (…), но за порогом, где общее помещение, (…) ничего сделать не получается. Не удается самое простое. Они не способны действовать заодно", – сказал Йокубайтис. Философ подчеркнул, что демократия по-литовски означала бы самоуправление.

"Мы должны научиться управлять самими собой, делать общие вещи. Выяснилось, что человеку, особенно литовцу, легче делать то, что касается только его, а не общих вопросов", – продолжил Йокубайтис.

Философ заметил, что даже студенты боятся говорить, за кого они голосовали. Он сказал, что в стране не хватает смены идей.

"Университеты замерли, телевидение напугано, люди живут в страхе. Студенты говорят, что есть такие вещи, о которых они боятся говорить вслух", – констатировал Йокубайтис.

Он сожалел, что и партии только копируют западные идеи.

"Те, кто называет себя либералами, Партия свободы, смотрят: "о, в Америке, в Европе все за гомосексуальность и за "травку", почему бы нет?" Они говорят, что свободны, но они несвободны, поскольку они только скопировали чужое. В нормальном состоянии, такие вопросы рождаются в обществе естественным образом", – сказал Йокубайтис.

"Представьте, что это за сюрреализм? Мои родители, которым очень много лет, из-за пандемии не могут получить медицинские услуги. Они говорят: "Как тяжело попасть в поликлинику, зарегистрироваться". Я позволяю себе цинично сказать: "Скоро полегчает". Они спрашивают: Почему? Говорю: "Потому что Партия свободы разрешит "травку", и всем станет лучше". Есть система здравоохранения, которая представляет проблему, (…) но вместо этого можно победить на выборах с двумя простыми идеями, о которых в контексте этой Партии свободы всем было известно", – удивлялся философ.

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