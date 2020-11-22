Профессор: новых случаев коронавируса в Литве много, и их число может увеличиться

За минувшие сутки выявили 2307 случаев заражения COVID-19, скончались 12 человек. Всего в Литве коронавирус диагностирован у 47 047.

35 562 человек еще болеют, скончались 386 больных.

"Ежесуточно фиксируют много новых случаев, их количество может расти. Или карантин не действует, или прошло недостаточно много времени для проявления эффекта, – пишет в фейсбуке профессор Медицинского факультета ВУ Витаутас Касюлявичюс. – Если вспомнить, что количество новых случаев будет расти, а вакцины не будет около двух месяцев минимум, то придется и это как-то пережить".

По словам профессора, самое большое давление сейчас оказывается на медучреждения. COVID-19 болеют и врачи, отказываются от плановых операций.

"Каждый из нас сейчас должен полагаться на здравый ум и помочь как можно большему числу людей пережить пандемию", – призвал Касюлявичюс.

1. Чем меньше вируса попадает в наш организм, тем легче перенести болезнь. Поэтому соблюдение дистанции в 2 м и маски в помещениях очень важны. Медицинские маски и респираторы FFP2 - лучшая защита чем многоразовые маски и шарфы.

2. Стратегия ВОЗ "тестировать, выявлять, отслеживать, изолировать" оправдывает себя. Это доказали многие азиатские страны, Австралия, Новая Зеландия и Западные страны Европы. Новые данные показали, что бессимптомных пациентов около 17%, а больной интенсивно заражает других в первые 5 суток. Спустя 9 дней больной уже никого не заражает. Значит, чем больше случаев мы выявим, чем больше людей изолируем на 10 дней, тем меньше будет новых больных.

3. Не всегда заболевают члены семьи больного, если пациент изолируется в отдельной комнате, постоянно проветривает помещение, если дезинфицировать общие помещения, есть из разной посуды и в живую не общаться с больным или контактировать коротко в маске или респираторе FFP2. Больной тоже должен находиться в маске.

4. В Литве пульсоксиметры не популярны, но эти приборы помогают следить за состоянием здоровья. Достаточно надеть прибор на палец, и видно, достаточно ли кислорода в вашей крови. Это помогает следить за состоянием легких. Если показатель падает ниже 92%, вам нужен дополнительный кислород. Такую помощь могут оказать в больнице.

5. Больные должны продолжать принимать лекарства от хронических заболеваний. Если вы едете в больницу, возьмите с собой эти препараты. Особенно важно принимать лекарства от давления и от диабета, разжижающие кровь препараты.

6. Если вы оказались в больнице, выполняйте указания врачей. Вам могут предложить в письменной форме лечение новыми лекарствами, вы можете от него отказаться, тогда вам предложат альтернативу.

7. Если вы заболели, немедленно изолируйтесь от старших членов семьи и от тех, у кого есть тяжелые хронические заболевания.

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