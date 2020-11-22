В Вильнюсском районе заняты 80% коек для ковидных пациентов

BNS ; Милена Андрукайтите , ru.DELFI.lt

Santaros klinikų Anesteziologijos intensyvios terapijos ir skausmo gydymo centras. Sutrumpintai jis vadinamas tiesiog pirmuoju reanimacijos skyriumi. Foto: Vidmantas Balkūnas

В Вильнюсском районе заняты 80% коек для ковидных пациентов, а в реанимации – 69%, сообщает Сантаришкская клиника.

В Санатришкской клинике находятся 160 больных COVID-19 пациентов, 36 – в реанимации. Из 160 больных - двое детей. Во других больницах региона находятся 278 пациентов: В Вильнюсской городской клинической – 136, в республиканской Вильнюсской университетской – 19, в алитусской им. С.Кудирки – 54, в Укмергской – 43, в Тракайской – 19, в Друскининкайской – 7. По данным НЦОЗ за последние сутки выявили 2307 случаев коронавируса. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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