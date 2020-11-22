Неизвестные напали на полицейского в его же доме

ru.DELFI.lt

21 ноября поздно вечером, около 23 ч., в Вильнюсе, на ул. Вярсмю, в квартиру полицейского (1983 г.р.) позвонили неизвестные, а когда хозяин открыл дверь, один из них применил слезоточивый газ, компания бросилась бежать.

Когда полицейский бросился вдогонку за агрессорами, один из убегавших ударил полицейского по голове, тогда полицейский достал легальное оружие (есть разрешение на хранение оружия для самообороны) - пистолет Heckler and Koch P30 и сделал три выстрела в воздух. Задержаны трое подозреваемых (1991, 1999 и 1996 г.р.). Начато расследование. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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