"Дело Кастуся Калиновского - это не дело прошлого". В Вильнюсе - годовщина перезахоронения национального героя
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Евгений Титов
ru.DELFI.lt
22.ноября 2020 13:54
Белорусская диаспора отметила в Вильнюсе годовщину перезахоронения Кастуся Калиновского. Ровно год назад прах национального героя Беларуси, Литвы и Польши перенесли на кладбище Расу.
Кастусь Калиновский - революционер и демократ, ратовавший за независимость Польши, Литвы и Беларуси от Российской империи. Он был казнен в Вильнюсе в 1864 году.
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