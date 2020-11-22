Кастусь Калиновский - революционер и демократ, ратовавший за независимость Польши, Литвы и Беларуси от Российской империи. Он был казнен в Вильнюсе в 1864 году.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!