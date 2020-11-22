"Дело Кастуся Калиновского - это не дело прошлого". В Вильнюсе - годовщина перезахоронения национального героя

Евгений Титов ru.DELFI.lt

Белорусская диаспора отметила в Вильнюсе годовщину перезахоронения Кастуся Калиновского. Ровно год назад прах национального героя Беларуси, Литвы и Польши перенесли на кладбище Расу.

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