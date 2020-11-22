В Науининкай стоит здание-призрак, которое так и не стало дворцом

За высоким забором на улице Тизенхаузу стоит недостроенный дворец. Сегодня это здание заброшенное. Специалисты строительной инспекции отмечают, что недостроенное и физически изношенное здание должны снести, если оно представляет опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

По данным Центра регистра, на участке 24,24 сотки есть построенный в 1953 г. и реконструированный в 1990 г. одноэтажный жилой дом площадью 265,96 кв. м. Хозпостройку и гараж снесли в 1994 г.

Никаких данных о строительстве в дальней части участка - нет, участок оценивается, по данным 2014 г., в 214 000 евро.

В 2007 г., согласно постановлению Вильнюсского окружного суда, этот участок оценивался в 3 млн. литов (около 892 000 евро). Один из участников судебного процесса указал, что оценка не соответствует реальной рыночной стоимости имущества.

Tyzenhauzu g. Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

В постановлении суда указаны В.Н. (ныне покойный Владимирас Найдунас) и Г.Я. (Гедиминас Яцка). Им в прошлом и принадлежало это имущество.

Яцка "прославился" в 2002 г. во время скандала с пожаром в Палангском курзале. Тогда сообщалось, что он сам мог быть заинтересован в пожаре, поскольку ему принадлежала часть здания и он судился с Палангским муниципалитетом.

В 2007 году Клайпедский участковый суд констатировал, что поджог в курзале организовал 28-летний клайпедчанин Альгирдас Жилинскас.

Однако до этого времени Яцка был арестован и несколько месяцев провел в Лукишкском следственном изоляторе. Его подозревали в организации двух преступлений: убийства предпринимателя Хилариюса Саснаускаса (был убит во дворе своего дома в 1993 году) из Тельшяй и вымогательстве имущества (200 000 долларов США) у бывшего президента банка Ekspres Найдунаса и организации его похищения.

Найдунас и Яцка три года судились за имущество на ул. Тизенхаузу, в этом доме жил Найдунас. Несколько лет назад неофициально сообщалось, что Яцка мог организовать покушение на Найдунаса в июне 2000 года.

В Lincoln Найдунаса стреляли из гранатомета, снаряд попал в салон, но не взорвался.

Дело в отношении Яцки было прекращено. В 2018 г. издание Atvira Klaipėda писало, что истек срок давности, поэтому дело прекратили.

"Найдунас умер своей смертью в 2014 году. Банк Ekspres, который он возглавлял, работал с 1993 по 1996 год, затем суд возбудил дело о его банкротстве. (...) Сообщалось, что учредителем банка и инициатором афер был Найдунас. Предполагают, что он со своими помощниками растратил больше 12 млн. литов, которые принадлежали вкладчикам. (…) Возбужденное в отношении Найдунаса дело в 2003 г. было закрыто, поскольку истек срок давности", – сообщает портал bankai.lt.

С 2012 года участок на ул. Тизенхаузу принадлежит компании Aristena, которую в 2011 г. учредил вильнюсец Арунас Свитоюс (10% акций) и зарегистрированный в Нью-Йорке Пол-Петер Свитра (90% акций).

Tyzenhauzu g. Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Свитоюс - председатель Сельскохозяйственной палаты. В прошлом году вместе с комитетом Витаутаса Раджвиласа он пытался попасть в Европарламент, но неуспешно. В декларации кандидата сказано, что ему принадлежит имущество на сумму 235 000 евро и 28.288 евро наличных.

О своем имуществе на ул. Тизенхаузу Свитоюс не захотел говорить. Первое письмо по эл. почте ему написали 21 октября. Потом неоднократно звонили, но он отвечал, что находится на заседании и клал трубку.

Этот участок на ул. Тизенхаузу попадает в охраняемую зону аэропорта, поэтому дрон для фотографирования в этом месте использовать нельзя.

Живущий по соседству с домом-привидением мужчина сказал журналисту Delfi, что территория стоит заброшенная много лет. Правда, мужчина сказал, что никаких проблем это не доставляет.

"Бывает иногда по ночам какие-то дикие звери копошатся, тогда пугнешь их и все", – сказал он.

Пресс-секретарь Государственной инспекции по планированию территорий и строительству Диана Дамбраускене информировала Delfi, что подрядчик должен гарантировать безопасность во время строительства.

Если строительство остановлено, то здание должно быть законсервировано, чтобы защитить постройку и обезопасить окружающих и окружающую среду. Если постройка физически изношена и представляет опасность для людей и природы, ее должны снести.

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