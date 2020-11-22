Предварительные данные: за сутки в Литве установили больше 2300 новых случаев коронавируса

BNS ; Милена Андрукайтите , ru.DELFI.lt

Koronaviruso testas Foto: PA / Scanpix

За прошедшие сутки в Литве установили 2307 новых случаев коронавируса, таковы предварительные данные, представленные Департаментом статистики. Это самый большой суточный прирост за время пандемии.

Более подробную информацию около полудня представит Минздрав. Коронавирусом в Литве заболели больше 40 000 человек, 10 000 уже выздоровели. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

| Maža didelių žinių kaina