Один литовский курорт уже готов к новогодним праздникам

Во время карантина Друскининкай опустел, однако раньше обычного подготовился к зимним праздникам. Курорт не отменил и проводимый в 9-й раз конкурс рождественских елок, а большая часть праздничных мероприятий на этот раз будет проходить без зрителей.

В окнах санаториев и гостиниц темно, но улицы города горят праздничными огнями с середины месяца. Музыкальный фонтан красиво освещен, а рядом с ним с 30 ноября по 3 декабря появятся оригинально украшенные рождественские елки.

"В 9-й раз Друскининкай приглашает компании, организации, общины принять участие в конкурсе на самую красивую рождественскую елку и создать рождественскую сказку для себя, своей семьи и гостей курорта", – призывает администрация муниципалитета.

Парк рождественских елок будет открыт 4 декабря, только в этом году его откроют без зрителей.

Как и ежегодно голосование состоится в социальной сети Facebook.

"Из-за пандемии Рождество в этом году отметим не в большом кругу друзей, а с семьей. Поэтому мы используем это время для украшения города, чтобы Друскининкай стал рождественским городом для семей", – сказал мэр города Ричардас Малинаускас.

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