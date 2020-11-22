Задержанный полицейскими пьяный водитель обвинил стражей порядка в расизме

Полиция задержала нетрезвого гражданина Камеруна Ригобера Сонга Баанага (футболиста вильнюсского клуба "Витис") за рулем автомобиля. Водитель отказался от проверки на трезвость и обвинил стражей порядка в расизме.

"Вы расисты, вам не нравятся темнокожие", – сказал 26-летний футболист.

Полиция не сомневалась, что водитель пьян – был запах, мужчина вел себя неспокойно. Провериться на трезвость он согласился только в комиссариате (через час после задержания) – алкотестер показал 1,98 промилле.

Ригобер Сонг был привлечен к уголовной ответственности, однако суд его оправдал, снял обвинения, указав, что мужчину задержали, когда он не был за рулем Ford Punto, а в алкотестер ему дали подуть только 1 раз, а по закону полагается повторное освидетельствование через 15 минут.

Прокуроры обжаловали такое решение суда. Вильнюсский окружной суд указал, что показания алкотестера не могут расцениваться, как надежные, подтверждающие степень опьянения водителя. Однако он отметил, что задержанный за рулем автомобиля футболист сначала отказался от освидетельствования на трезвость.

Судьи констатировали, что в деле достаточно доказательств того, что подозреваемый старался избежать освидетельствования, а за это полагается ответственность, поэтому Ригоберу Сонгу назначили штраф в размере 3500 евро. Кроме того, с него взыщут стоимость автомобиля, на котором он совершил противоправные действия – 1215 евро. Суд также лишил подозреваемого прав на два года.

Согласно материалам дела, 26 мая 2019 г., в 5.40 ч., в полицию сообщили, что из ночного клуба на ул. Вокечу вышел нетрезвый иностранец, сел за руль и уехал. Свидетель на такси поехал за Ford Punto Ригобера Сонга и сообщил о его маршруте. Так полиция остановила нетрезвого водителя.

В отчете стражей порядка сказано, что иностранец отказался от освидетельствования на трезвость. Правда, он признал, что выпил в клубе 4 коктейля с виски, но уверял, что не чувствует себя пьяным. Потом водителя уговорили поехать в комиссариат, где он обещал подуть в алкотестер, но и там он сделал это не сразу.

Когда алкотестер показал 1,98 промилле, футболист отказался подписать документы, заявив, что это выдуманные цифры, такого не может быть.

Сотрудница полиции указала, что иностранец обвинял стражей порядка в расизме.

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