Вильнюсский муниципалитет передал в суд четыре иска в связи с нелегальными металлическими гаражами

Вильнюсский муниципалитет передал в Вильнюсский участковый суд четыре иска в связи с нелегальными металлическими гаражами.

"На данный момент переданы четыре иска", – сказал представитель муниципалитета Эдвардас Вароняцкас.

По его словам, Вильнюсский муниципалитет просит суд обязать владельцев убрать гаражи. Если после этого люди не уберут гаражи, их уберет муниципалитет и взыщет расходы с владельцев.

20 ноября муниципалитет сообщил, что известно о 1400 случаях отказа от упразднения гаражей.

"Цивилизованная договоренность с владельцами - несомненно наиболее привлекательный вариант, чем суд, но сейчас иного пути нет", – сказала заместитель директора администрации муниципалитета Данута Нарбут.

По данным муниципалитета, владельцев гаражей все еще призывают убрать гаражи без суда.

"(...) в противном случае владельцев гаражей ждут дополнительные расходы. Им придется заплатить за упразднение гаража, его хранение и расходы на судопроизводство", – сказала Нарбут.

Минувшим летом муниципалитет обратился к владельцам гаражей и обязал их убрать нелегальные постройки до 30 сентября. Тем, кто сделал это своевременно, муниципалитет помог с вывозом мусора.

Металлические гаражи в Вильнюсе появились в советское время как временные постройки – на 3-5 лет. Однако потом остались на государственной земле и превратились в свалки.

На данный момент в Вильнюсе убрали 4647 гаражей – это больше 43%.

На месте гаражных массивов появятся зоны отдыха, дома, дороги.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!