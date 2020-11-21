Проект Rail Baltica может улучшить сообщение между регионами

В связи с прокладкой в Литве железнодорожной колеи европейского стандарта Rail Baltica планируется построить как минимум десять региональных станций, которые повысят мобильность населения. После завершения прокладки железной дороги улучшится и сообщение с другими странами, утверждают представители проекта.

"Это создаст новую перспективу для жителей небольших и малых городов для путешествий скоростными поездами, даже не придется ехать в крупный город, на работу", – заявил в пятницу на дискуссии в Вильнюсе главный финансист и член правления RB Rail Игнас Дегутис.

В данный момент в Литве рассматривается возможность создания около десятка таких станций, но не исключено, что их может быть и больше. В Латвии предусмотрено построить 15 таких небольших станций, в Эстонии – 12.

"Скорость поезда Rail Baltica составит 249 километров в час для пассажирских поездов, а региональные поезда смогут ездить на скорости до 200 км. в час. Мы планируем остановки, когда будут отдельные поезда, чисто для региональных целей. Будут по-настоящему скоростные поезда", – сказал И. Дегутис.

Он отметил, что Rail Baltica улучшит сообщение не только в региональном масштабе, но и между государствами.

"Это совершенно новый способ путешествий (...) Люди смогут ездить в любую страну с туристическими целями, за день съездить в Латвию и обратно, или в Эстонию и обратно, или добраться до Варшавы за 4 часа", – сказал И. Дегутис.

В 2026 году, когда прокладка пути завершится, поездка из Вильнюса до Таллина займет 3,5 часа, а до Рижского аэропорта - 1 час. 40 минут, из Паневежиса в Вильнюс можно будет доехать за час, а в Каунас – за 37 минут, а поездка из Вильнюса в Каунас будет занимать всего лишь полчаса.

"Пожалуй, не ошибусь, назвав Rail Baltica суперпроектом будущего в Литве, в Балтийском регионе, в нашем регионе в целом. Это проект особого значения не только в смысле инфраструктуры, но и экономики, экологии, социальной жизни", – заявил европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.

Полностью Rail Baltica планируется завершить к 2026 году. Стоимость проекта составит около 5,8 млрд евро.

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