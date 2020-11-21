Медики обращаются к жителям: сейчас необходима помощь каждого

В связи с бушующей в стране пандемией COVID-19 доноры крови нужны не меньше, чем обычно, а окутанная мифами тема донорства начала порождать у людей новые опасения. В среднем пациентам клиник Каунаса требуется кровь более 15 тысяч доноров в год, и в настоящее время все центры крови в Литве сталкиваются с особым ее дефицитом.

Диана Ремейкене, заведующая центром крови Каунасских клиник, рассказывает, почему сдача крови особенно важна во время пандемии COVID-19, куда идет кровь доноров и оправданы ли опасения людей по поводу донорства крови.

Дефицит доноров крови больше, чем обычно

Директор Центра крови Каунасских клиник Д. Ремейкене говорит, что, хотя пациенты пока не испытывают нехватки крови, ситуация во время карантина хуже, чем обычно - требуется около шестидесяти доноров в день, сейчас их почти вдвое меньше доноров, а Национальный центр крови помогает покрывать нехватку. Если бы у пациентов закончилась кровь, запланированные операции пришлось бы отложить. Пока этого не произошло, врач призывает не медлить и стать донором крови.

Сама процедура сдачи крови не сложная и занимает всего около 20 минут: "Чтобы избежать контактов, теперь мы рекомендуем регистрироваться и договариваться о времени заранее, чтобы не нужно было ждать, а сама сдача крови занимает всего около пяти минут - остальное время на анализы, опрос, обследование", - комментирует Д. Ремейкене.

Плазма крови - и для лечения COVID-19

Ни для кого не секрет, что тема донорства крови окутана мифами, поэтому врач отвечает, куда уходит кровь, взятая в Центре крови. "Кровь, собранная в Каунасских клиниках, поступает только в отделения Каунасской клиники и используется для лечения истекающих кровью, травмированных пациентов, и большая часть ее поступает к онкологическим больным, которые не исчезают во время пандемии, а также в отделение акушерства, родовое", - комментирует Д. Ремейкене.

Большинство компонентов крови используются в отделениях кардиохирургии, гематологии, гастроэнтерологии, хирургии и интенсивной терапии клиник Каунаса. Кроме того, Центр крови готовится принимать кровь от доноров, инфицированных вирусом COVID-19, чья плазма будет использоваться для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса.

Опасения по поводу донорства необоснованны

На вопрос о том, каковы причины небольшого количества доноров крови, Д. Ремейкене называет несколько: "Некоторые люди боятся. Они боятся приходить, толпиться, заразиться, но самая большая проблема на данный момент в том, что за пределами Центра крови больше нет акций по сдаче крови". На них, по ее словам, приходилось около 40 процентов всех пожертвований, но из-за карантина и работы на дому такая деятельность отменена, поэтому крайне важно, чтобы люди приезжали прямо в Центр крови.

По словам врача, люди часто не делают этого из опасения заразиться вирусом, но она заверяет, что эти опасения необоснованны: "Центр крови отделен от больницы, мы даем донорам возможность подъехать прямо к нему, поэтому они не имеют контакта с другими отделениями больницы".

По словам Д. Ремейкене, люди также опасаются, что сдача крови ослабит иммунитет и станет организм станет более восприимчивым к вирусу, однако таких данных нет:

"К ослаблению иммунитета, как и обычно, может привести долгосрочная нехватка жидкости, поэтому до и после сдачи крови рекомендуется пить больше жидкости, избегать стресса, отдыхать".

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