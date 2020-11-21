Специалист НЦОЗ: количество заболевших COVID-19 вызывает беспокойство, большинство из них - молодые люди

Специалист Вильнюсского отделения Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Аустина Вжесняускайте признает, что количество зарегистрированных за последнее время случаев коронавируса вызывает беспокойство, а ситуация с распространением COVID-19 в стране остается сложной. Специалист говорит, что пока сложно оценить, работают ли принятые карантинные меры. Более точные выводы, по ее словам, можно будет сделать только после трех недель карантина.

"Пока сложно сказать, потому что прошла только вторая неделя карантина, ситуация такова, что примерно через три недели должно стать ясно, работают ли меры и уменьшится ли количество заражений. Да, это число остается очень большим и тревожным", - сообщила ELTA специалист Вильнюсского отделения НЦОЗ А. Вжесняускайте.

Специалист НЦОЗ утверждает, что к большому числу случаев заражения добавляется и безответственность жителей.

"На этот раз второй карантин более мягкий, может, люди еще не боятся, видя эти цифры. Потому что, к сожалению, и в торговых точках, и в общественном транспорте приходится видеть большие скопления людей. Трудно сказать, насколько жители соблюдают карантинные требования, просто число случаев продолжает расти, ситуация остается сложной", - отметила она.

На вопрос, достаточно ли у НЦОЗ рабочих рук, А. Вжесняускайте подчеркивает, что большое количество волонтеров вносят свой вклад в деятельность центра. Однако специалист признает, что обычно невозможно в течение суток исследовать обстоятельства заражения.

"К нам присоединилось очень много как военных-добровольцев, так и представителей органов здравоохранения, на помощь приходят сотрудники учреждений Минздрава. Ситуация такова, что нам не удается исследовать эти случаи за один день, время для сообщения о случаях немного увеличивается, но тесты в нашей системе появляются уже в нерабочее для время, и эти тесты исследуются на следующий день", - сказала она.

А. Вжесняускайте также утверждает, что значительное количество людей с коронавирусом не указывают, где они могли заразиться, потому что просто не знают об этом. Она также отмечает, что большинство инфицированных COVID-19 - молодые люди.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!