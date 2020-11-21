Форум свободной России. День 2 прямая трансляция

20 и 21 ноября 2020 проходит 9-й Форум свободной России — конференция крупнейшей платформы российской оппозиции. Мероприятие пройдет в режиме онлайн. До пандемии традиционным местом проведения форума был Вильнюс, куда из России и других стран приезжали его участники.

В работе девятого Форума заняты более 60 спикеров, среди которых известные российские и зарубежные эксперты, политики, гражданские активисты, писатели экономисты и журналисты: Владислав Иноземцев, Сергей Гуриев, Гарри Каспаров, Леонид Гозман, Елена Лукьянова, Леонид Невзлин, Геннадий Гудков, Андрей Санников, Андрей Пионтковский, Александр Морозов, Андрей Илларионов, Марат Гельман, Михаил Крутихин, Тарас Березовец, Евгения Чирикова, Дмитрий Некрасов, Аркадий Дубнов, Андрей Солдатов, Ольга Романова, Лев Пономарев, Василий Гатов, Игорь Эйдман и другие, сообщают организаторы Форума.

Программа 9-го Форума свободной России. 21 ноября 2020, Вильнюс

9-00 — 10-30 Круглый стол: Можно ли возродить федерализм в России?

Спикеры: Михаил Войтенков – представитель Гражданского Движения «Свободная Ингрия»; Константин Бубон – журналист и адвокат; Павел Мезерин – политолог-регионалист; Ленар Мифтахов – лидер Татарстанской общественной организации «Керпе Юлы»; Сергей Михайлов – модератор сообщества «Референдумы – наше право»; Вадим Сидоров – исследователь этноконфессиональных проблем в Евразии, Олег Хомутинников – председатель Оргкомитета Федеративной партии

Модератор: Вадим Штепа – главный редактор портала Регион.Эксперт

10-30 — 12-00 Минные поля постсоветского пространства

Спикеры: Г. Каспаров – политик, глава Совета «Фонда защиты прав человека»; А. Дубнов – политолог, журналист; К. Эггерт – журналист, публицист, политический обозреватель; Д. Дарчиашвили – директор центра российских исследований (Грузия)

Модератор: В. Бруверис – политический обозреватель издания Lietuvos Rytas (Литва)

12-00 — 13-30 Уроки беларуского сопротивления для российской оппозиции

Спикеры: А. Санников — оппозиционный политик, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»; Г. Гудков — оппозиционный политик, депутат Государственной Думы III, IV созывов; Ф. Вячорка — советник избранного президента Беларуси С. Тихановской; Л. Невзлин — предприниматель и общественный деятель

Модератор: Д. Семенов – журналист

14-00 — 15-00 Свои среди чужих: политические эмигранты и Кремль — презентация книги А. Солдатова и И. Бороган

Ведущий: А. Морозов – политолог, научный сотрудник BNAC (Карлов университет, Прага

15-45 — 17-00 Гражданское сопротивление в России: вызовы и достижения

Спикеры: Анастасия Васильева – лидер профсоюза «Альянс Врачей»; Юлия Файзрахманова – лидер движения «Битва за Волгу», Татарстан; А. Филимонов – историк, журналист, участник протестов в Хабаровске; Ю. Чесноков – активист движения «Поморье — не помойка» (Шиес), Архангельский Гражданский Союз

Модератор: Е. Чирикова – координатор портала Activatica.org

17-00 — 18-30 Методы противодействия гибридным технологиям Кремля на западе

Спикеры: Д. Смарт – политтехнолог (США), К. Кириллова – журналист, аналитик в области российской пропаганды (США); Б. Райтшустер – журналист, политический обозреватель (Германия); А.Кириленко – журналист The Insider; М.Таланов – предприниматель, киберспециалист; О. Ведрин – главный редактор сайта «Русский Монитор»

Модератор: А. Кушнарь – журналист

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