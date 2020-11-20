Обновлен список пораженных стран: в него вошли Шотландия и Уэльс

В обновленном списке пораженных коронавирусом стран, который вступит в силу с 23 ноября, оказались Шотландия и Уэльс. После того как Литва оказалась в красной зоне, пораженными считаются только страны из серой зоны: Северная Ирландия, Уэльс, Шотландия, Лихтенштейн и Швейцария, а также все третьих страны. Приезжие из этих стран должны провести 14 дней в изоляции или сдать тест на коронавирус (COVID-19).

На прошлой неделе Литва предприняла дополнительные меры в связи с мутацией вируса в Дании, Испании, Италии, США, Нидерландах и Швеции. С23 ноября приезжим из этих стран не придется проверяться на коронавирус.

Список стран, который по принципу "светофора" составляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний можно найти здесь.

С учетом уровня заболеваемости и других показателей страны делятся по зонам - на зеленую, желтую и красную. Страны, которые не предоставляют данные центру, или в которых в неделю делают меньше 300 тестов на 100 000 жителей, попадают в серую зону.

Сейчас в Литве страны серой зоны считаются пораженными коронавирусом странами. Приезжие из них должны 10 дней провести в изоляции или предъявить данные о тесте, сданном не позже чем за 48 ч. до приезда.

Тест можно сдать и в Литве, но тогда надо находиться в изоляции до получения результата теста. Но даже если тест будет отрицательным, рекомендуется 10 дней ограничивать количество контактов в Литве, не посещать места скопления людей.

Третьи страны входят в серую зону.

Все, кто путешествует на автомобилях, автобусах, самолетах обязаны регистрироваться на сайте НЦОЗ (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) и перед посадкой предъявить полученный код (QR-код), в остальных случаях приезжие должны регистрироваться в НЦОЗ в течение 12 ч. после возвращения (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).

Список пораженных стран обновляют каждую неделю в пятницу, а вступает он в силу с понедельника.

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