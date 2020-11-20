ВРИО главы Минздрава: очаг в парламенте разгорается, нужно срочно предпринимать меры

ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига сообщил о том, что карантин будет продлен. За последние сутки в Литве зафиксировано больше 2200 случаев коронавируса.

На пресс-конференции в пятницу Верига рассказал, что сделал официальное заявление - предложил лидерам правящим помощь Минздрава и НЦОЗ в деле обуздания очага коронавируса в парламенте.

"Ситуацию, которая наблюдается в парламенте, можно однозначно назвать очагом, который с каждым днем все больше разгорается", – заметил Верига.

По его словам, меры надо предпринимать немедленно, для этого надо хотя бы на несколько недель полностью остановить работу парламента.

"Не надо спекулировать удаленной работой и т.д., ведь такой порядок еще надо принять, а этой займет время. Парламент может два недели не проводить пленарные заседания и другую работу. Сейчас главное - изоляция больных и тех, у кого был контакт", – сказал Верига.

Изоляция должна длиться две недели, чтобы выяснилось, сколько людей заболело.

"Тестирование перед каждым заседанием - это не выход, поскольку, как уже говорилось, не всегда человек здоров, если тест дал отрицательный ответ. Правящее большинство неоднократно утверждало, что у него есть план по обузданию коронавируса в Литве. Хочу призвать начать с очага в парламенте", – сказал министр.

По его словам, двух недель для локализации было бы достаточно.

"Надо сотрудничать с НЦОЗ, с эпидемиологами. Есть ясная рекомендация – остановить работу на две недели", – подчеркнул он.

"Что мне хотелось бы акцентировать, так это безответственное поведение в парламенте, многие, зная, что болезнь распространяется, контактировали, потом не называли контакты, в парламент пригласили президентов Литвы и Польши, это очень безответственные действия не только в контексте Литвы, но и в международном контексте", – возмущался Верига.

На вопрос, как он оценивает идею учреждения около парламента центра мобильного тестирования, министр сказал, что это решает Вильнюсский муниципалитет, но тестирование проблему не решит.

"Распространение вируса останавливают не тесты, а пресечение контактов. Мобильный пункт - хорошо, но он не решит проблему", – сказал Верига.

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