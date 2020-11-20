Спикер Сейма: постараемся убедить коллег, что нужно узаконить дистанционную работу парламента

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что в понедельник правление Сейма обсудит скорейшее принятие поправок о дистанционной работе, постараются убедить "аграриев" не блокировать поправки к уставу.

Чтобы остановить распространение вируса в Сейме, также будет введено еженедельное тестирование парламентариев на коронавирус, у Сейма появится мобильный пункт проверки.

В четверг вечером спикер В. Чмилите-Нильсен сообщила, что заразилась коронавирусом. Также заразились члены фракции Движение либералов - Викторас Пранцкетис и Йонас Варкалис.

В понедельник – решения о дистанционной работе

"Мы договорились, что начнем все необходимые для дистанционной работы процедуры, и в понедельник утром на заседании правления будут представлены конкретные проекты о переходе на дистанционную работу", - сказала В. Чмилите-Нильсен в пятницу.

Она признала, что процесс может затянуться, поскольку немало "как технических, так и правовых аспектов", кроме того, оппозиционная фракция аграриев собрала подписи, чтобы поправки к уставу Сейма оценили эксперты.

В. Чмилите-Нильсен отметила, что будет пытаться убедить "аграриев" не останавливать поправки, так как "общая цель - обеспечить непрерывную работу парламента".

"Устав необходимо менять и есть вероятность, что изменения будут несколько затруднены, так как группа членов Сейма уже обратилась за экспертным заключением по этой поправке, это один из способов, как остановить принятие какого-нибудь проекта. Мы попробуем убедить коллег, что такие поправки необходимы, чтобы обеспечить слаженную работу Сейма", - сказала она.

Представитель "аграриев": поправки создают ловушки

Представитель "аграриев" Агне Ширинскене отметила, что оппозиция не может одобрить поправки к уставу Сейма, так как они, по ее мнению, создают возможность для правящих злоупотреблять властью. Оппозиционная группа "аграриев" запросила экспертную оценку поправок и для этого уже собраны подписи.

"Это их предложение обернется хаосом, они одним предложением узаконивают дистанционные заседания, но без упорядочивания всех процедур запускается статья, которая гласит, что все вопросы будут решаться по предложению председательствующего без дискуссий. Мы действительно видим опасность, что будет как в Беларуси", - сказала BNS А. Ширинскене.

Она также добавила, что путем ограничения прав парламентариев идет движение в направлении белорусского варианта, когда председательствующий будет предлагать свои правила, а парламентарии не смогут даже обсудить их, и таким образом создается ловушка.

Представитель "аграриев" также заявила, что в работе Сейма можно объявить двухнедельный перерыв или вернуться к весенней модели работы, когда пленарные заседания Сейма парламентарии наблюдали из кабинетов, в зал собирались только для голосования.

Однако она добавила, что "аграрии" могут изменить мнение по дистанционным заседаниям, если предложения будут более ясными и права оппозиции будут обеспечены.

Тесты на коронавирус

Спикер Сейма также сообщила, что будут проводиться тесты на коронавирус - парламентарии будут проходить тесты еженедельно, возможность будет у них уже сегодня. С понедельника у Сейма появится мобильный пункт, чтобы те, кто не ощущает симптомов, не могли попасть с зал заседаний.

Пункт проверки может быть организован рядом с Сеймом, детали обсуждают канцелярия Сейма и Национальный центр общественного здравоохранения.

Также в зале пленарных заседаний планируется оборудовать перегородки между рабочими местами депутатов, парламентариев попросят не собираться в группы, меньше ходить по залу.

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