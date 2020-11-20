Коронавирус бьет новые рекорды: чего от работодателя могут требовать работники

На фоне пандемии коронавируса страна выбивается из привычного ритма, это обязаны учитывать компании. Для них подготовлены рекомендации и указания. Эксперты напоминают об основных правилах, которые должны соблюдать работодатели и работники.

Управление потоками

Согласно рекомендация Государственной инспекции по труду (ГИТ), компании должны регулировать поток работников. Если возможно, работу следует организовать удаленно.

Кроме того, по правилам в одном месте может находиться минимальное количество работников. Для этого важно установить правила посменной работы, регулирование времени обеденного перерыва, других перерывов в общих помещениях.

"Согласно действующим правилам, между рабочими местами должны соблюдать дистанцию в 1 м или устанавливать перегородки. Если такой возможности нет, работникам должны обеспечить средства защиты. При организации работы в офисах надо предоставить возможность работникам работать в кабинете по одному, снизить риск контакта с другими коллегами", – сказал представитель ГИ Саулюс Бальчюнас.

Кроме того, важно регулировать количество работников в туалетах и местах курения.

Обеспечение средствами защиты

Согласно рекомендациям, работодатель по мере необходимости должен обеспечить работников одноразовыми перчатками, масками или респираторами FFP2, щитками, защитными очками. Важно предоставить работникам возможность пользоваться антисептиком.

Работников, у которых, возможно, будет контакт с больными COVID-19 или контактировавших с больными COVID-19, или вернувшихся из стран красной зоны важно обеспечить респираторами FFP2, FFP3, защитными очками и защитной одеждой.

Важно провести инструктаж, обучить работников пользоваться средствами защиты.

Обеспечение личной гигиены

В рабочем помещении важно отметить места, где размещается антисептик, важно постоянно пополнять его запасы. Кроме того, рядом важно разместить наглядное пособие по его использованию.

Если работники носят рабочую одежду, важно предоставить возможность хранить ее отдельно от повседневной одежды.

Присмотр за помещением

Очень важно регулярно проветривать помещения - не реже 1 раза в час. После каждой смены помещение надо проветривать не меньше 60 минут (в зависимости от площади).

"Важно регулярно дезинфицировать общие средства, рабочие поверхности, включатели, дверные ручки (частотность зависит от количества человек в коллективе). Это важно делать как можно чаще, но не реже 2 раз в день", – сказал Бальчюнас.

Управление потоками третьих лиц

Чтобы снизить возможность заражения коронавирусом от третьих лиц, в каждой компании важно развесить информацию о личной гигиене (гигиене рук, кашля, чихания и т.д.), о средствах защиты.

Рекомендуется предоставить возможность измерить температуру входящим и не впускать людей с повышенной температурой.

"Рекомендуется снизить возможность попадания в помещение отказаться от контакта работников с третьими лицами, а если без этого нельзя обойтись, то снизить контакт до минимального возможного времени. Важно ограничить возможность пребывания в помещении большого количества третьих лиц, регулировать поток", – подчеркнул специалист.

Если заболел работник

Если получена информация о том, что коронавирусом заболел работник компании, важно немедленно информировать об этом Национальный центр общественного здравоохранения.

"В тех помещениях, где работник работал, работу останавливают. Идентифицируют все контакты, их информируют об изоляции. Проводят дезинфекцию", – сказал Бальчюнас.

На работу могут вернуться только те работники, у которых не было контакта с больным.

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