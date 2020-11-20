Как новую власть в Литве встречает оппозиция? Оценка кандидатов в министры и приоритетов большинства

В Литве новая парламентская власть: был подписан коалиционный договор между двумя либеральными и партией консерваторов, формируется правительство. На этой неделе представлен предварительный список кандидатов в министры будущего кабинета Ингриды Шимоните, с которой мы уже обсуждали приоритеты и первые шаги избранной власти.

Но это только 74 парламентских мандата из 141-го, т. е. чуть больше половины. За большинством в парламенте Литвы будет "присматривать", критиковать, а, возможно, в чем-то поддерживать оппозиция, как минимум из трех самых больших фракций — Союза крестьян и "зеленых", Социал-демократов и Партии труда.

Каким оппозиция видит будущее правительство Лтвы, приоритеты и заявления коалиционного большинства, какие цели ставит перед собой и сумеет ли объединиться? Об это в интервью "Delfi Главное" говорим с главой фракции Социал-демократов (12 мандатов) Альгирдасом Сисасом и представителем самой крупной оппозиционной фракции (32 мандата) Союза крестьян и зеленых Томасом Томилинасом.

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