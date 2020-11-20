Такая договоренность достигнута в пятницу на дистанционном совещании правления Сейма.
"На следующей неделе заседания Сейма будут проходить так, как было запланировано", - сообщил BNS вице-спикер Сейма, консерватор Паулюс Саударгас.
Вице-спикер сказал BNS, что для обеспечения максимальной безопасности планируется периодически тестировать парламентариев и некоторых работников канцелярии Сейма.
По словам П. Саударгаса, обсуждается возможность тестирования один или два раза в неделю: сейчас тесты будут проводится в понедельник, однако возможны и тесты в пятницу. Таким образом, в заседаниях примут участие только те, у которых тесты были отрицательными.
Также планируется установка стеклянных перегородок между рабочими местами парламентариев в зале заседаний.
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