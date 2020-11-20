ВРИО главы Минздрава: если ситуация ухудшится, придется ограничить работу торговых центров

ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что пока он рад стабилизации ситуации с коронавирусом в Литве – количество новых случаев не удваивается. Самое страшное сейчас, по его мнению - расслабленность.

Верига сказал Delfi, что сомнительно, что в ближайшее время люди вернутся к обычной жизни, поскольку коронавирус преподносит все новые сюрпризы. Мало того, министр не исключил введение более жестких мер для контроля над ситуацией.

"Карантин пока никто смягчать не собирается, ведь, несмотря на стабилизацию – количество новых случаев не удваивается, все равно фиксируем много новых случаев. Поэтому смягчение мер было бы губительным, если вдруг все вернутся на работу, начнут контактировать, что через неделю-две снова был бы тот же эффект, в больницах было бы очень много больных.

Сейчас мы видим стабилизацию, вопрос, с какой скоростью она будет проходить. Как я упоминал, мы предложим продлить карантин как минимум на несколько недель, ведь так быстро ситуация не разрешается: есть больные, которые не знают о своей болезни, они - носители, они распространяют вирус. (...)

При нынешней ситуации, нельзя сказать даже, что мы вернемся к обычной жизни, сразу, как только появится вакцина", - сказал министр.

На вопрос о работе торговых центров, где собирается множество людей, он заметил, что и сейчас ТЦ должны выполнять требования и регулировать потоки покупателей (правило 10 кв. м на 1 человека).

"Люди расслабились.

Конечно, опять-таки, после закрытия кинотеатров, ресторанов и других мест развлечений ТЦ стали своеобразным местом проведения досуга. Пока, насколько я знаю, наши специалисты не одобрили предложение закрывать ТЦ на выходные, как это делают в Латвии.

Видимо, один из основных мотивов - стабилизация ситуации – есть признаки возможного улучшения. Если ситуация будет становиться лучше, может, и не придется этого делать, но если ситуация будет оставаться плохой или будет ухудшаться, не исключено, что придется принимать соответствующие решения", - сказал Верига.

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