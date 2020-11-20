После встречи с ВРИО главы МО Литвы COVID-19 установили у чиновника министерства обороны США

У сотрудника министерства обороны США, назначенного на этот пост на прошлой неделе, после встречи с ВРИО главы Минобороны Литвы Раймундасом Кароблисом диагностировали COVID-19.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман сказал, что Энтони Тата в четверг проверили на коронавирус, после того, как узнали, что его диагностировали у Кароблиса.

Тата и другие высокопоставленные чиновники минобороны США, включая главу службы Кристофера Миллера, встречались с Кароблисом в минувшую пятницу и в понедельник.

По словам Хоффмана, быстрые тесты сделали всем, кто встречался с литовской делегацией.

Миллер и другие высокопоставленные чиновники в среду встречались с военными и лидерами Форт-Брэгг в Северной Каролине, а потом побывали на авианосце USS Gerald R. Ford у берегов Вирджинии.

На снятом видео видно, что Миллер пожимал руки людям в Форт-Брэгг, обнимал их, а на корабле встречался с моряками.

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